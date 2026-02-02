Resumen: Alcaldía de Cartagena cierra playas por frente frío y mar de fondo hasta el 4 de febrero. Se reportan árboles caídos y daños en la Avenida Santander.

¡Cartagena bajo llave! El mar se puso bravo y cerraron todas las playas por fuerte oleaje

Cartagena se encuentra en máxima alerta debido a un fenómeno de mar de fondo que ha obligado a la parálisis total de sus actividades turísticas en el litoral.

Ante el aumento peligroso de la altura del oleaje y los vientos huracanados provocados por un frente frío en el Caribe, el alcalde Dumek Turbay emitió el decreto 0034 de 2026, ordenando el cierre preventivo de todas las playas urbanas, rurales e insulares de la ciudad desde este lunes 2 de febrero hasta las 6:00 p.m. del miércoles 4 de febrero.

La emergencia ya deja estragos visibles en la infraestructura de la ciudad. La Oficina de Gestión del Riesgo reportó la atención de 12 voladuras de techos y la caída de 16 árboles en diferentes barrios.

En la Avenida Santander, el fuerte mar de fondo ha provocado desbordamientos que obligaron a las cuadrillas de limpieza a recolectar más de cuatro toneladas de sedimentos, plásticos y arena que el océano arrojó sobre la vía principal, afectando gravemente la movilidad hacia el Centro Histórico.

Según la Dimar, este fenómeno atípico genera corrientes de resaca que representan un riesgo mortal para bañistas y embarcaciones menores.

Teremar Londoño, secretaria de Turismo, hizo un llamado de comprensión, enfatizando que la medida busca salvaguardar la vida por encima de la actividad económica.

Se espera que los efectos del mar de fondo y el desbordamiento costero se extiendan durante toda la semana, por lo que las autoridades técnicas mantienen un monitoreo constante antes de habilitar nuevamente el ingreso al agua.

