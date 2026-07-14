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    ¡Pilas si va para el Oriente! Accidente restringe el paso en la vía Medellín – El Santuario

    Si tiene previsto viajar hacia el Oriente antioqueño, tenga en cuenta que se presentó un accidente en la vía Medellín – El Santuario.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas si va para el Oriente! Accidente restringe el paso en la vía Medellín - El Santuario
    Foto de Devimed.
    ¡Pilas si va para el Oriente! Accidente restringe el paso en la vía Medellín – El Santuario

    Resumen: La vía Medellín-El Santuario presenta paso restringido en el sector Puente Piedras Blancas, en Copacabana, tras un accidente de un vehículo de carga ocurrido este 14 de julio.

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    La vía Medellín – El Santuario presenta paso restringido durante la tarde de este martes 14 de julio debido a un accidente registrado a la altura del sector Puente Piedras Blancas, en jurisdicción del municipio de Copacabana.

    De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la emergencia ocurrió en el kilómetro 09+800, donde un vehículo de carga sufrió un accidente que obligó a restringir parcialmente la movilidad mientras se adelantan las labores de atención y remoción del automotor.

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    El camión terminó volcado sobre uno de los carriles de la vía, mientras unidades de la Policía de Tránsito y personal de atención de emergencias hacen presencia para controlar la situación y garantizar la seguridad de los demás conductores.

    Las autoridades recomendaron a quienes se desplazan por este importante corredor vial reducir la velocidad, atender las indicaciones del personal en la zona y conducir con precaución para evitar nuevos incidentes, debido a la reducción de la capacidad de la vía.

    Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el tiempo estimado para la normalización del paso.

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