Resumen: La vía Medellín-El Santuario presenta paso restringido en el sector Puente Piedras Blancas, en Copacabana, tras un accidente de un vehículo de carga ocurrido este 14 de julio.

¡Pilas si va para el Oriente! Accidente restringe el paso en la vía Medellín – El Santuario

La vía Medellín – El Santuario presenta paso restringido durante la tarde de este martes 14 de julio debido a un accidente registrado a la altura del sector Puente Piedras Blancas, en jurisdicción del municipio de Copacabana.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la emergencia ocurrió en el kilómetro 09+800, donde un vehículo de carga sufrió un accidente que obligó a restringir parcialmente la movilidad mientras se adelantan las labores de atención y remoción del automotor.

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El camión terminó volcado sobre uno de los carriles de la vía, mientras unidades de la Policía de Tránsito y personal de atención de emergencias hacen presencia para controlar la situación y garantizar la seguridad de los demás conductores.

Las autoridades recomendaron a quienes se desplazan por este importante corredor vial reducir la velocidad, atender las indicaciones del personal en la zona y conducir con precaución para evitar nuevos incidentes, debido a la reducción de la capacidad de la vía.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el tiempo estimado para la normalización del paso.

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