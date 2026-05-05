Resumen: Recuperan carrotanque robado en Bogotá gracias a GPS. Un joven fue capturado en Fontibón y el combustible fue recuperado.

Cayó por GPS: así frenaron el robo de un carrotanque con 11 mil galones en Bogotá

El uso de tecnología GPS fue clave para ubicar un carrotanque que había sido robado en el sur de Bogotá y que posteriormente fue recuperado por la Policía en la localidad de Fontibón, donde además fue capturado un presunto implicado en el hecho.

De acuerdo con las autoridades, el carrotanque fue hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Usme, cuando transportaba cerca de 11 mil galones de crudo. Tras conocerse el caso, se activó una alerta desde la central de radio, lo que permitió desplegar un plan de reacción inmediata para evitar que el vehículo saliera de la ciudad.

El operativo incluyó la implementación de un “plan candado” en distintos puntos estratégicos de la capital, con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape.

Gracias al seguimiento satelital, uniformados lograron ubicar el automotor en la zona de Fontibón, donde se adelantó el procedimiento de recuperación.

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En el lugar fue detenido un joven de 21 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y receptación. Según versiones oficiales, el vehículo fue inmovilizado y el combustible que transportaba fue recuperado en su totalidad, evitando su posible comercialización ilegal.

Las autoridades indicaron que continúan las labores investigativas, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de pruebas, con el fin de esclarecer completamente los hechos y determinar si hay más personas involucradas en este caso.

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