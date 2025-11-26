Menú Últimas noticias
    Fotos

    Persecución en Ciudad Bolívar terminó con carro robado recuperado y dos menores aprehendidos

    Una actitud sospechosa, una persecución silenciosa y un carro robado: así cayó un conductor y dos menores en Ciudad Bolívar.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Persecución en Ciudad Bolívar terminó con carro robado recuperado y dos menores aprehendidos

    Resumen: Policía recuperó un carro robado en Usme tras una persecución en Ciudad Bolívar. Van 1.506 robos en cinco localidades y más de 280 casos en noches de viernes a sábado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una patrulla de la Policía logró recuperar un vehículo y detener a sus ocupantes tras una sigilosa persecución en Ciudad Bolívar, un caso que vuelve a prender las alarmas sobre los robos de carros en Bogotá.

    Los hechos ocurrieron en la noche del 24 de noviembre en el barrio San Joaquín, cuando los uniformados notaron la actitud sospechosa de los pasajeros de un automóvil blanco.

    La conducta llamó la atención de inmediato y dio inicio a un seguimiento discreto por varias cuadras. Minutos después, los agentes lograron detener el vehículo y confirmaron las sospechas: el carro había sido robado en la madrugada del mismo día en la localidad de Usme.

    Lea también: Colombia imbatible: El liderato bolivariano se afianza tras una jornada dorada para los nuestros

    El conductor fue capturado y los dos acompañantes, ambos menores de edad, quedaron aprehendidos. La evidencia quedó reforzada con videos de cámaras de seguridad que registraron el desplazamiento del vehículo.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Según datos de la Policía, Kennedy, Puente Aranda, Engativá, Ciudad Bolívar y Suba son las localidades donde más se concentran los robos de automotores.

    En días recientes, la alcaldía de Bogotá informó la recuperación de 15 vehículos y 28 motocicletas, así como la desarticulación de tres bandas dedicadas a este delito: los Altagama, Platinos y The Trucks.

    Las autoridades recomiendan no dejar los vehículos solos en vía pública, estacionarse en lugares vigilados y evitar dejar objetos de valor a la vista.

