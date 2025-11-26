Minuto30
    Colombia imbatible: El liderato bolivariano se afianza tras una jornada dorada para los nuestros
    Colombia domina los Juegos Bolivarianos con 37 oros, afianzando liderato gracias a pesas, natación y lucha en un día dorado. Foto: Tomada de COC / Créditos al autor
    Resumen: Colombia afianzó su liderato en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 al cerrar el tercer día de competencias con un impresionante total de 37 medallas de oro, gracias a una jornada estelar en disciplinas clave. La delegación nacional demostró su dominio, especialmente en el levantamiento de pesas, que concluyó como campeón absoluto con 17 oros, 10 platas y 2 bronces. A esto se sumaron los triunfos en natación (3 oros adicionales), la presea dorada en lucha de Elkin España, y destacadas actuaciones que prometen más medallas en los próximos días en deportes como arquería, que aseguró finales en todas las categorías por equipos, y squash, que disputará dos finales, manteniendo altas las expectativas sobre la hegemonía colombiana en los juegos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Colombia mantuvo con firmeza el liderato de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 al cerrar el tercer día oficial de competencias con un total de 37 medallas de oro.

    Una jornada destacada en disciplinas clave como levantamiento de pesas, natación, lucha y esgrima permitió a la delegación nacional sostener la cima del medallero, demostrando la calidad y el dominio de sus atletas en el escenario continental.

    El levantamiento de pesas colombiano se despidió de la mejor manera, consolidándose como campeón absoluto de la disciplina.

    En el cierre, se sumaron seis oros y dos platas, gracias a las actuaciones estelares de Yeinny Geles, Rafael Cerro, Yairan Tysforod y Marcos Bonilla.

    El balance final para el país en esta disciplina fue arrollador: 17 oros, 10 platas y dos bronces, cimentando una ventaja crucial en el inicio de los juegos.

    La natación carreras y la lucha también aportaron al caudal dorado. En la piscina, Stefanía Gómez, Jasmin Pistelli y el relevo 4×100 libre femenino subieron a lo más alto del podio, sumando un total de tres oros.

    Por su parte, la lucha concluyó su participación con Elkin España (57 kg.) ganando el oro y Carlos Izquierdo (97 kg.) la plata, cerrando un balance de ocho preseas.

    La esgrima sumó dos bronces con Samuel Gualtero y Carmen Correa, uniendo estas a la ya obtenida por John Rodríguez.

    El horizonte se vislumbra aún más brillante con los resultados en los deportes de precisión y raqueta.

    La arquería nacional aseguró su presencia en todas las finales por equipos (mixtos y masculinos) en las modalidades de recurvo y compuesto, prometiendo una nueva cosecha de oros.

    Asimismo, el squash se metió en dos finales, el dobles mixto (Ronald Palomino – María Paula Tovar) y equipos femeninos (Laura Tovar – Lucía Bautista).

    Por su parte el BMX Racing dejó una grata impresión con los primeros lugares en el time trial para Valentina Muñoz y Juan José Velásquez, cuyas finales se disputarán en la jornada siguiente.

    Con el liderato sólidamente afianzado, la delegación colombiana mantiene altas las expectativas de cara a los próximos días de competencia.

    El desempeño de los atletas en disciplinas como la arquería, el squash y el BMX, donde se esperan disputas por el oro, augura que el país continuará fortaleciendo su posición en el medallero, ratificando su hegemonía en estos XX Juegos Bolivarianos.

    Compartir:
