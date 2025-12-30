Resumen: Autoridades de Medellín recuperaron un carro robado en Castilla y capturaron a un hombre por falsedad marcaria gracias a un operativo coordinado.

Lo robaron en Castilla y lo pillaron rodando: así cayó el ladrón del carro en Medellín

Una reacción rápida y coordinada entre las autoridades permitió recuperar un carro que había sido robado en el noroccidente de Medellín y capturar al presunto responsable del delito.

El operativo se desarrolló gracias a la articulación entre la Sala Situacional del 123, la Alcaldía de Medellín y unidades de la Policía Nacional, que lograron ubicar el carro mediante seguimiento en tiempo real.

De acuerdo con información oficial, el automotor había sido reportado como hurtado en el barrio Castilla meses atrás. Sin embargo, nuevas alertas generadas en diciembre permitieron a las autoridades establecer una posible conexión entre este caso y otro robo de vehículo ocurrido en la misma zona, lo que activó los protocolos de verificación y rastreo.

Desde el sistema de cámaras y monitoreo del 123, los visualizadores identificaron la circulación del automotor y dieron aviso inmediato a las patrullas en terreno.

Con esta información, se desplegó un operativo focalizado que permitió interceptar el vehículo en la carrera 63 con calle 109, un punto estratégico del sector.

En el lugar, uniformados adscritos a la estación de Policía Castilla realizaron la inspección correspondiente y confirmaron que se trataba de un automotor reportado como robado. Durante el procedimiento, fue capturado un hombre que deberá responder por el delito de falsedad marcaria, al presuntamente alterar los sistemas de identificación del vehículo para evadir los controles.

Las autoridades destacaron que este resultado es producto del trabajo conjunto entre tecnología, patrullaje preventivo y reacción oportuna, elementos clave en la lucha contra el hurto de automotores en la ciudad. Asimismo, reiteraron que la información suministrada por la ciudadanía y la denuncia oportuna siguen siendo fundamentales para obtener resultados efectivos.

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 han sido recuperados más de 270 vehículos reportados como hurtados en Medellín, lo que refleja una tendencia positiva en la protección del patrimonio de los ciudadanos y el golpe a estructuras dedicadas a este tipo de delitos.

La alcaldía reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo las capacidades tecnológicas y operativas para cerrarles el paso a los delincuentes y mejorar la seguridad en los barrios de la ciudad.

