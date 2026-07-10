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Resumen: La institución Info Center abrió inscripciones para sus programas de Técnico Laboral en Operaciones Comerciales y Financieras y Técnico Laboral en Auxiliar de Informática y Reparación de Computadores, una oferta de educación superior 100% gratuita y presencial diseñada para impulsar la inserción laboral. Las clases se dictarán de lunes a viernes con opción de elegir la jornada de la mañana (8:00 a.m. a 12:00 m.) o de la tarde (1:00 p.m. a 5:00 p.m.), bajo un calendario académico que iniciará de agosto a noviembre y retomará su segundo ciclo de enero a junio. Los interesados en capacitarse con docentes expertos y transformar su futuro profesional ya pueden asegurar su cupo registrándose de forma digital a través del enlace https://acortar.link/lsiKet.

Así es como puede asegurar su futuro estudiando gratis, sin tanto requisito y con horarios flexibles

Con el objetivo de impulsar el futuro profesional de los ciudadanos y responder a las exigencias del mercado laboral actual, la institución Info Center anunció la apertura de inscripciones para sus nuevos programas de formación técnica laboral. Esta convocatoria destaca por ser completamente gratuita y dictada en modalidad presencial, ofreciendo una alternativa de alta calidad para quienes buscan mejorar su empleabilidad.

Educación práctica para las demandas del mercado

La oferta educativa de Info Center para este ciclo se enfoca en dos áreas con altos índices de inserción laboral:

Técnico Laboral en Operaciones Comerciales y Financieras: Un programa diseñado para brindar competencias sólidas en la gestión de procesos administrativos, comerciales y del sector financiero.

Técnico Laboral en Auxiliar de Informática y Reparación de Computadores: Enfocado en el desarrollo de habilidades técnicas para el soporte, mantenimiento y optimización de sistemas y equipos de cómputo.

Ambos programas cuentan con el respaldo de docentes altamente capacitados y están estructurados bajo un modelo práctico que prepara a los estudiantes para los retos reales de las empresas actuales.

Flexibilidad horaria y calendario académico

Pensando en la disponibilidad de tiempo de los aspirantes, Info Center ha dispuesto de dos jornadas de estudio alternativas que se desarrollarán de lunes a viernes:

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Jornada de la mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Jornada de la tarde: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Por su parte, el cronograma académico está diseñado para cubrir de manera integral todo el contenido técnico, dividiéndose en dos periodos: las clases iniciarán formalmente en agosto e irán hasta noviembre, para luego tomar un receso de fin de año y retomar la formación desde enero hasta junio.

«Es el momento de impulsar tu futuro profesional y desarrollar las competencias que hoy demanda el mercado laboral. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu futuro y da el primer paso hacia una carrera exitosa», destacan desde Info Center.

¿Cómo realizar la inscripción?

El proceso de registro ya se encuentra habilitado de manera digital. Al tratarse de cupos limitados debido a la presencialidad, se recomienda a los interesados realizar su postulación lo antes posible ingresando al formulario oficial a través del siguiente enlace: https://acortar.link/lsiKet.