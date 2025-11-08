Alerta máxima en Tunja: investigan explosión de carro bomba cerca del Batallón Bolívar

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Momentos de tensión y temor se viven en la mañana de este sábado 8 de noviembre en el barrio Prados de Alcalá, en Tunja, luego del hallazgo de una volqueta abandonada que, según información preliminar, estaría cargada con explosivos.

El hecho se registró cerca del Batallón Simón Bolívar del Ejército Nacional, lo que activó de inmediato una alerta máxima por parte de las autoridades.

La Policía Nacional y el grupo antiexplosivos desplegaron un amplio operativo en la zona residencial. De acuerdo con reportes iniciales, hacia las 8:20 de la mañana se escucharon fuertes explosiones; hasta el momento se desconoce si corresponden a detonaciones controladas.

El hallazgo generó pánico colectivo y congestión en el norte de la ciudad, mientras las autoridades cerraban vías de acceso para facilitar la operación de control y seguridad.

Ante lo ocurrido, las autoridades mantienen el nivel de alerta en toda la ciudad de Tunja y municipios aledaños, en especial en las inmediaciones de instalaciones militares.

Hasta el momento si hay heridos o daños estructurales de consideración.

La situación se suma a una serie de hechos de alteración del orden público registrados en distintas regiones del país, lo que mantiene en alerta a las autoridades nacionales.

Noticia en desarrollo…

