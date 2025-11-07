El DIM, no tuvo piedad del Deportivo Pereira y contra los pelados de la Sub-20 ganaron 4-1 en un partido en el que además hubo dos expulsados.

El primer gol del partido llegó al minuto 5 del compromiso, luego de un soberbio cabezazo de Jhon Palacios, tras un cobro de tiro de esquina.

El jugador del Poderoso recibió el balón de los pies de Jarlan Barrera, tras un cobro de tiro de esquina perfecto del crack del rojo de montaña.

A partir de la anotación el DIM bajó el acelerador, tanto que incluso Pereira pudo acercarse con riesgo a la portería defendida por Éder Chaux.

Al minuto 40 llegó un hecho inesperado. En una jugada sin riesgo y contra los sub-20, Diego Moreno sacó un codazo que el árbitro vio.

El juez del compromiso no dudó y expulsó al jugador que, por recibir roja directa, no podrá estar en el partido de la fecha 20 ni en el inicio de los cuadrangulares.}}

¡Saluden al líder! El DIM, si o si, va por la séptima: Goleó al Pereira 4-1

En la segunda parte, Pereira asustó al rojo de la montaña cuando por intermedio de Jhon Montoya, venció a Chaux con un lingo gol.

En el minuto 67, Luis ‘Chino’ Sandoval se encargó de nuevo, pese a estar jugando con 10, de poner al ‘Poderoso’ arriba en el marcador.

En el remate del compromiso pasó de todo. Al minuto 88 Baldomero Perlaza amplió la diferencia a favor del DIM marcando el 3-1.

Luego, dos minutos después, tras mano dentro del área, Brayan León se encargaría de patear penal a favor del Equipo del Pueblo, sin embargo, desperdició esa opción.

Finalmente, al minuto 94, ya a segundos de acabarse el partido fue Juan David Arizala, el encargado de convertir el 4-1 definitivo.

Con los tres puntos y 15 goles a favor, el DIM es el nuevo líder, aunque de forma parcial, en una fecha 19 que apenas empieza.

