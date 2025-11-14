Menú Últimas noticias
    ¡OJO! Vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa hasta los sábados: acá le contamos

    Esta medida busca incentivar que las personas que viven en Bogotá matriculen sus vehículos en la capital colombiana

    Publicado por: SoloDuque

    El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este viernes 14 de noviembre, junto a Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, y Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, las medidas que regirán a partir del 2026 para lo vehículos que no estén matriculados en Bogotá y que circulan en la ciudad.

    »Los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes a partir del primer semestre del próximo año», indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

    Esta medida busca incentivar que las personas matriculen sus vehículos en Bogotá. Desde el año 2012 ha caído la participación de vehículos nuevos matriculados en la capital del país, provocando que desde el 2015 se dejen de matricular 241 mil vehículos, evitando que se obtenga cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad.

    “Quienes trasladen su matrícula a Bogotá tendrán el beneficio de no pagar ese aumento y de no tener pico y placa dos sábados al mes”, recalcó Galán.

    Además, de esta medida, también se dio a conocer que a partir de enero de 2026 estos mismos vehículos tendrán un aumento en el pago del pico y placa solidario.

    »Antes se pagaba 20% más cuando el vehículo no estaba matriculado en la ciudad, ahora va a pagar un 50% para los vehículos que no estén matriculados en Bogotá», finalizó el alcalde.

    Con cálculos del equipo de Movilidad y de Hacienda, Galán aseguró que tres de cada diez carros que circulan en Bogotá no están matriculados en la capital. Es decir, el 30 % del parque automotor que transita por las vías capitalinas paga impuestos.


