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Resumen: La actriz Carolina Ramírez confirmó el nacimiento de su primer hijo, Sur Cornide Ramírez, fruto de su relación con el productor argentino Martín Cornide. La noticia fue compartida a través de redes sociales con emotivos mensajes y las primeras imágenes del recién nacido. El bebé nació el 2 de junio y su llegada marca una nueva etapa en la vida de la protagonista de "La reina del Flow", quien había mantenido gran parte de su embarazo alejado de la exposición pública.

Carolina Ramírez, actriz de ‘La reina del Flow’, anunció el nacimiento de su primer hijo: «Soy mamá de Sur»

La actriz colombiana Carolina Ramírez atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. La artista confirmó el nacimiento de su primer hijo, Sur Cornide Ramírez, fruto de su relación con el productor argentino Martín Cornide, una noticia que rápidamente generó reacciones entre seguidores, colegas y amigos del mundo del entretenimiento.

La llegada del bebé fue anunciada por la propia actriz a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía acompañada de un breve mensaje cargado de emoción: “Soy mamá de SUR”.

Con esas palabras, la protagonista de varias producciones exitosas de la televisión colombiana dio a conocer el inicio de una nueva etapa familiar, luego de haber vivido gran parte de su embarazo con discreción.

Un nacimiento que llenó de alegría a sus seguidores

Aunque la actriz prefirió mantener en reserva la mayoría de detalles del parto, Martín Cornide compartió información sobre la llegada del recién nacido.

A través de Instagram reveló que Sur nació el 2 de junio y dio a conocer algunos datos sobre el bebé, entre ellos su peso y estatura.

“Bueeeno… Ayer, 2 de junio, con 56 cm, con 4.500 kg (exactos), con mucho pelo, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en SUR CORNIDE-RAMÍREZ”.

La publicación estuvo acompañada por varias imágenes tomadas durante las primeras horas después del nacimiento.

Más adelante, Cornide compartió otro mensaje en el que expresó el significado que tiene para ellos la llegada de su hijo.

“Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, hijo de la matria Naturaleza, y también hijo mío y de @carocali, nuestro cachorrito humano”.

Las fotografías permitieron a los seguidores conocer los primeros momentos del bebé, aunque la familia ha optado por conservar buena parte de su privacidad.

Un nombre elegido mucho antes de conocer el sexo del bebé

Tiempo atrás, la pareja había contado que esperaría hasta el nacimiento para saber si tendrían un niño o una niña.

Sin embargo, el nombre ya estaba definido desde el comienzo. Si era niño se llamaría Sur y, si era niña, recibiría el nombre de Paz.

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Un embarazo vivido lejos de la exposición pública

El anuncio sorprendió cuando fue revelada públicamente, pues la artista decidió mantenerla en privado durante varios meses.

Solo cuando el embarazo ya estaba avanzado decidió compartir la noticia, explicando que prefería vivir ese proceso con tranquilidad y enfocada en su bienestar y el de sus seres queridos.

Durante ese tiempo continuó atendiendo algunos compromisos profesionales mientras disfrutaba una experiencia que quería atravesar lejos del ruido mediático.

En una ocasión, incluso señaló que la maternidad llegaría cuando fuera el momento indicado, una idea que resumió diciendo que sería madre “cuando los astros se alinearan”.

Una relación construida lejos del foco mediático

La historia de amor entre Carolina Ramírez y Martín Cornide se ha desarrollado con un perfil bajo frente a la opinión pública.

Según han contado, se conocieron gracias a actividades relacionadas con el rescate y protección de animales en situación de abandono, una causa que ambos comparten.

Cornide también ha relatado que al principio desconocía la dimensión de la carrera artística de la actriz y que la conexión surgió por aspectos personales que fueron descubriendo mutuamente.

Actualmente, la pareja lleva una vida alejada de la exposición constante, privilegiando la naturaleza, la tranquilidad y el entorno familiar.

Una nueva etapa en su vida

La llegada de Sur marca un momento especial para una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana.

Tras años de trayectoria en la pantalla, Carolina Ramírez recibe ahora miles de mensajes de felicitación por una experiencia que transforma por completo su vida personal.

Mientras disfruta de sus primeros días como madre, la actriz inicia una etapa diferente, lejos de los personajes y los escenarios, enfocada en su nueva realidad junto a su hijo y su familia.