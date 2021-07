La presentadora Carolina Cruz despejó algunas dudas sobre la salud de su hijo Salvador, confesó que su pequeño nació con tortícolis. A través de sus redes sociales, Cruz confesó que leer cosas que los demás comentan sobre sus hijos ha sido una prueba.

“Esta es una posición que adquieren los bebés en la barriguita de las mamás. No es nada grave, ni nada delicado, se puede tratar con terapias y cuando atravesamos este momento de tanto aprendizaje hace casi dos meses, nos dijeron que sí tenía tortícolis y empezamos terapias y vamos muy bien”, explicó la presentadora mientras mostraba a su hijo al lado de una especialista.

Desde que el pequeño nació, la condición de salud del segundo hijo de Carolina Cruz era un misterio. “Yo no tenía ni idea que existía la tortícolis en los niños y tampoco que era tan común, solamente ahora que lo he vivido me he dado cuenta de todo este proceso», detalló la presentadora.

Carolina Cruz habló de la salud de su segundo hijo