Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Bello carnetiza a vendedores informales para dignificar su labor y ordenar el espacio público

    Vendedores informales fueron carnetizados en Bello. La Alcaldía busca dignificar su labor y fortalecer una economía más humana.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bello carnetiza a vendedores informales para dignificar su labor y ordenar el espacio público

    Resumen: La Alcaldía de Bello carnetizó a 263 vendedores informales como parte de una estrategia de dignificación laboral, inclusión social y organización del espacio público.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizó la carnetización de 263 vendedores informales del municipio, en una estrategia orientada a dignificar su trabajo y fortalecer una economía más incluyente.

    El proceso permite identificar y regular a quienes ejercen actividades comerciales en el espacio público, reconociendo su aporte al dinamismo económico local y visibilizando sus historias de vida y esfuerzo diario.

    La iniciativa contó con la articulación de la Dirección Operativa de Espacio Público, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, dependencias que acompañaron la jornada para garantizar un enfoque integral.

    Lea también: ¿Pasará lo mismo con el Mundial de Fútbol? Cancelan el Mundial de Clavados en Jalisco, México

    Durante la actividad se evidenció una población diversa, compuesta por personas mayores, víctimas del conflicto armado, población migrante y familias que encuentran en el comercio informal una fuente legítima de sustento.

    La alcaldesa Lorena González Ospina destacó que la medida busca avanzar hacia una ciudad más organizada y solidaria.

    “Reafirmamos nuestro compromiso con una economía más humana y respetuosa, donde cada trabajador tenga reconocimiento y oportunidades”, señaló.

    Desde la alcaldía indicaron que la carnetización no solo funciona como mecanismo de identificación y control, sino que también abre la puerta a procesos de acompañamiento institucional, formación y fortalecimiento de las unidades productivas.

    Bello carnetiza a vendedores informales para dignificar su labor y ordenar el espacio público

    Foto de cortesía.

    Bello carnetiza a vendedores informales para dignificar su labor y ordenar el espacio público

    Foto de cortesía.

    Bello carnetiza a vendedores informales para dignificar su labor y ordenar el espacio público

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Bello


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.