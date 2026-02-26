Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Bello carnetizó a 263 vendedores informales como parte de una estrategia de dignificación laboral, inclusión social y organización del espacio público.

Bello carnetiza a vendedores informales para dignificar su labor y ordenar el espacio público

La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizó la carnetización de 263 vendedores informales del municipio, en una estrategia orientada a dignificar su trabajo y fortalecer una economía más incluyente.

El proceso permite identificar y regular a quienes ejercen actividades comerciales en el espacio público, reconociendo su aporte al dinamismo económico local y visibilizando sus historias de vida y esfuerzo diario.

La iniciativa contó con la articulación de la Dirección Operativa de Espacio Público, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, dependencias que acompañaron la jornada para garantizar un enfoque integral.

Lea también: ¿Pasará lo mismo con el Mundial de Fútbol? Cancelan el Mundial de Clavados en Jalisco, México

Durante la actividad se evidenció una población diversa, compuesta por personas mayores, víctimas del conflicto armado, población migrante y familias que encuentran en el comercio informal una fuente legítima de sustento.

La alcaldesa Lorena González Ospina destacó que la medida busca avanzar hacia una ciudad más organizada y solidaria.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una economía más humana y respetuosa, donde cada trabajador tenga reconocimiento y oportunidades”, señaló.

Desde la alcaldía indicaron que la carnetización no solo funciona como mecanismo de identificación y control, sino que también abre la puerta a procesos de acompañamiento institucional, formación y fortalecimiento de las unidades productivas.

Más noticias de Bello