Cancelan el Mundial de Clavados en Jalisco por violencia tras la muerte de "El Mencho", sembrando dudas sobre el Mundial 2026. Foto: Tomada de X @WorldAquatics

Resumen: La Copa Mundial de Clavados de World Aquatics 2026, que se celebraría en Zapopan, Jalisco, del 5 al 8 de marzo, ha sido oficialmente cancelada tras una evaluación de riesgos derivada de la ola de violencia desatada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". La decisión, tomada en conjunto por la Federación Mexicana de Clavados y el CODE Jalisco para priorizar la seguridad de los atletas, deja en la incertidumbre el calendario internacional y ha encendido el debate sobre si la inestabilidad en el país podría comprometer también la sede de México en el próximo Mundial de Fútbol.

¿Pasará lo mismo con el Mundial de Fútbol? Cancelan el Mundial de Clavados en Jalisco, México

La seguridad deportiva en México ha recibido un duro golpe tras confirmarse la cancelación de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics 2026, la cual estaba programada para realizarse del 5 al 8 de marzo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Esta drástica medida fue tomada luego de una exhaustiva evaluación de riesgos realizada en conjunto por la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco y el organismo internacional.

Las entidades concluyeron que no existen las condiciones de seguridad pública necesarias para proteger a los atletas y asistentes.

El detonante de esta decisión ha sido la reciente ola de violencia desatada en la región tras el operativo militar donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

Los enfrentamientos y bloqueos registrados en los últimos días obligaron a las autoridades deportivas a priorizar la integridad física de los participantes internacionales, dejando en suspenso el calendario competitivo para el resto del año.

Hasta el momento, World Aquatics no ha proporcionado detalles sobre si esta etapa de la Copa Mundial será reubicada en otra sede global o si simplemente quedará eliminada del programa de 2026.

La incertidumbre sobre el futuro de las competencias de élite en territorio jalisciense crece, mientras la comunidad deportiva internacional observa con cautela la evolución de la situación de orden público en el occidente de México.

Esta cancelación ha encendido las alarmas y generado un intenso debate sobre la viabilidad de los próximos grandes eventos deportivos en el país, particularmente el Mundial de Fútbol 2026, donde México comparte la sede con Estados Unidos y Canadá.

La pregunta que ahora resuena en los círculos deportivos y gubernamentales es si el máximo torneo de la FIFA podría correr la misma suerte si la inestabilidad persiste en las sedes mexicanas.

