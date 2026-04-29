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Resumen: Autoridades incautan más de tres toneladas de carne en Medellín por incumplir normas sanitarias.

Hallan toneladas de carne irregular: operativo en Medellín destapa riesgos para la salud

Un operativo de control sanitario en Medellín dejó al descubierto la circulación de carne que no cumplía con los requisitos exigidos para el consumo humano, lo que llevó a las autoridades a retirar del mercado una importante cantidad del producto.

La intervención se realizó en el sector de Campo Valdés, en el nororiente de la ciudad. Durante la inspección, funcionarios identificaron múltiples irregularidades relacionadas con las condiciones de manejo, almacenamiento y comercialización de la carne.

Además, se evidenció la ausencia de documentación que acreditara su procedencia, un requisito clave para garantizar la seguridad alimentaria.

Según explicaron las autoridades, la falta de trazabilidad impide confirmar que la carne provenga de establecimientos autorizados, como plantas de sacrificio certificadas.

Esta situación genera dudas sobre su origen y sobre las condiciones sanitarias en las que fue procesada.

En total, fueron retirados más de tres mil kilos de producto, cuyo valor comercial sería cercano a los $80 millones de pesos. El material fue decomisado y será destruido conforme a los protocolos establecidos para evitar que vuelva a ingresar a la cadena de consumo.

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Las autoridades señalaron que este tipo de operativos buscan proteger la salud pública y evitar la comercialización de alimentos que puedan representar un riesgo para los ciudadanos. Asimismo, reiteraron la importancia de que los comerciantes cumplan con la normativa vigente en cuanto a transporte, almacenamiento y venta de productos cárnicos.

Los controles continuarán en diferentes zonas de la ciudad para detectar posibles irregularidades y fortalecer la vigilancia sobre la cadena de distribución de carne.

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