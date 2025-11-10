Resumen: Acceso Carnal Abusivo Liborina: Capturan a un hombre de 24 y un adolescente de 16 años, presuntos responsables de abusar de una menor de 14 años. El caso fue denunciado por la abuela.

¡Qué ‘parcito’! Cae hombre y adolescente por acceso carnal abusivo contra una menor en Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, materializó una importante orden de captura en el municipio de Liborina.

La operación resultó en la captura de un hombre de 24 años y la aprehensión de un adolescente de 16 años por el grave delito de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 años.

Según las investigaciones preliminares, los dos indiciados se habrían aprovechado de la amistad y familiaridad que mantenían con la víctima para obligarla a tener relaciones sexuales.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades gracias a la valentía de la víctima. La menor denunció los hechos a su abuela paterna, quien actuó de manera inmediata interponiendo la correspondiente denuncia ante la Fiscalía.

Este caso subraya la importancia crucial de la denuncia oportuna y el acompañamiento familiar para la protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente cuando los agresores son personas cercanas al círculo de confianza de la víctima.

La Policía Nacional y las autoridades competentes continúan con las investigaciones de la Unidad Básica de Investigación Criminal para esclarecer todos los detalles del lamentable hecho.

Los capturados han sido puestos a disposición judicial para que respondan por el grave delito imputado y se garantice la protección integral de la víctima.

