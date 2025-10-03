Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa sobre la presencia del cuerpo de Rodrigo Quintero Uribe, un hombre de 41 años, nacido el 3 de enero de 1984 en Bucaramanga, Santander.

El cuerpo de Rodrigo Quintero se encuentra en Medicina Legal de Medellín

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente en Medellín informa sobre la presencia del cuerpo de Rodrigo Quintero Uribe, un hombre de 41 años, nacido el 3 de enero de 1984 en Bucaramanga, Santander.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 2 de octubre de 2025, y hasta el momento, ningún familiar o conocido se ha presentado para reclamarlo o solicitar información sobre el caso.

Se hace un llamado urgente a los familiares para que se acerquen a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.