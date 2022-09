En las últimas horas,Carlos Queiroz fue anunciado como nuevo seleccionador de Irán, selección que dirigirá en el Mundial de Qatar 2022 que inicia en noviembre.

Cabe recordar que el portugués ya fue entrenador de los iraníes durante ocho años, en los cuales logró clasificarlos para los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en los que perdió en la fase de grupos.

Después intentó con Colombia y Egipto, pero esta vez no pudo conseguir los resultados esperados. Así las cosas, luego de reemplazar en el cargo a Dragan Skocic, ex técnico de Irán, Queiroz estará al frente de su cuarto mundial.

Es de destacar que el estratega de 68 años, convirtió a la selección iraní en la mejor de Asia, conforme al ranking de la FIFA.

#QueirozReturned

«Welcome back, coach.

Beside Mr. #Queiroz, the cheetah relaxed» 🐆

Football Federation of #Iran words may contain more than one message: Youpa the cheetah is #TeamMelli mascot

📸 IG @ teammellifootball 👇#کی‌روش_برگشت #ایران #تیم_ملی #کی‌روش pic.twitter.com/V9sNdaJtMP

— Iran #TeamMelli 🇮🇷 ایران #تیم_ملی (@iranteammelli) September 7, 2022