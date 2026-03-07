Carlos Cuartas: “en Colombia el emprendedor paga impuestos antes de tener utilidades. Eso hay que cambiarlo”

Resumen: Carlos Cuartas, candidato al Senado por el partido Salvación Nacional, centra su plataforma en transformar el entorno económico para los emprendedores colombianos, a quienes identifica como el verdadero motor de la economía nacional. Ante un sistema que, según sostiene, asfixia prematuramente a los nuevos negocios con cargas tributarias y regulatorias excesivas, el aspirante propone medidas concretas como la exención de impuestos en los primeros años de operación, la implementación de líneas de crédito con períodos de gracia y una agenda legislativa orientada a la "desregulación" o eliminación de normas innecesarias. Con su trayectoria en el sector privado, Cuartas busca convertir el Congreso en un aliado que facilite la formalización y el crecimiento de las pequeñas empresas, argumentando que permitirles prosperar sin trabas estatales es la estrategia clave para reducir el desempleo y dinamizar la economía del país.

En un país donde cada año miles de colombianos deciden emprender, pero donde también muchos negocios cierran antes de consolidarse, el candidato al Senado Carlos Cuartas, número 9 por Salvación Nacional, propone un giro en la política económica hacia quienes crean empresa. El empresario sostiene que Colombia debe dejar de tratar a los emprendedores como grandes compañías desde el primer día y plantea medidas concretas: exención de impuestos en los primeros años, crédito con períodos de gracia y una agenda legislativa para eliminar normas que asfixian a los pequeños negocios. En conversación con Minuto30, explicó por qué quiere convertirse en el senador de los emprendedores.

Minuto30: Usted ha dicho que quiere ser el senador de los emprendedores. ¿Por qué decidió poner ese tema en el centro de su campaña?

Carlos Cuartas: Porque emprender en Colombia es casi una prueba de resistencia. Hay miles de personas con talento, con ideas y con ganas de trabajar, pero cuando deciden montar un negocio se encuentran con un sistema que parece diseñado para frenarlos. Desde el primer día llegan impuestos, llegan trámites, llegan obligaciones laborales, llegan exigencias financieras. Muchas veces el negocio ni siquiera ha tenido tiempo de consolidarse cuando ya está cargando el peso completo del Estado. Así es muy difícil crecer.

Le puede interesar: Gamero dejó al Deportivo Cali: perdió, tuvo dignidad y se fue, ¿Se irá otro DT en Colombia este fin de semana?

Minuto30: ¿Qué está fallando en la forma en que el país trata a los emprendedores?

Carlos Cuartas: Estamos cometiendo un error básico: tratamos al pequeño emprendedor como si fuera una gran empresa. A alguien que apenas está empezando lo sometemos al mismo esquema tributario y regulatorio de compañías que llevan décadas en el mercado. Eso termina desincentivando la creación de empresa y empujando a muchos a la informalidad. Si queremos que Colombia crezca, tenemos que cambiar esa lógica.

Minuto30: ¿Cuál es su propuesta concreta frente a los impuestos?

Carlos Cuartas: La propuesta es clara: exención de impuestos durante los primeros años de vida de un emprendimiento. Esos primeros años son críticos. Es el momento en que el empresario está validando su idea, construyendo clientes, organizando su operación. Si le permitimos reinvertir lo que produce en fortalecer su negocio, ese emprendimiento tiene muchas más posibilidades de sobrevivir, crecer y generar empleo.

Minuto30: ¿Esto no afectaría las finanzas del Estado?

Carlos Cuartas: Todo lo contrario. Cuando un emprendimiento logra consolidarse, termina aportando mucho más a la economía y al recaudo. El problema es que hoy muchos negocios mueren antes de llegar a ese punto. Es como arrancar una planta antes de que dé frutos. Lo inteligente es permitir que crezca, que se fortalezca y que luego contribuya plenamente a la economía.

Minuto30: También ha hablado de facilitar el acceso al crédito para quienes están empezando.

Carlos Cuartas: Sí, porque otro gran obstáculo es el financiamiento. Hoy muchos emprendedores se enfrentan a bancos que les exigen resultados inmediatos, garantías imposibles o tasas que no se ajustan a la realidad de un negocio naciente. Por eso proponemos líneas de crédito especiales para emprendedores, con períodos de gracia prioritarios y plazos más amplios. La idea es sencilla: que el negocio tenga tiempo para estabilizarse antes de empezar a pagar capital.

Minuto30: Usted ha insistido mucho en el concepto de “deslegislar”. ¿Qué significa eso en la práctica?

Carlos Cuartas: Significa revisar la enorme cantidad de normas que hemos acumulado durante años y eliminar aquellas que no aportan nada al desarrollo económico. Colombia se volvió un país hiperregulado. Hay permisos, licencias y requisitos para casi todo. Muchas de esas normas terminan convirtiéndose en barreras para quien quiere producir o crear empresa. Desde el Senado quiero trabajar para simplificar el marco regulatorio y facilitar la formalización de los pequeños negocios.

Minuto30: ¿Por qué cree que el emprendimiento debe ser una prioridad nacional?

Carlos Cuartas: Porque las pequeñas y medianas empresas son el verdadero motor de la economía. Son las que generan empleo en las regiones, las que dinamizan los barrios, las que crean oportunidades para miles de familias. Si logramos que más emprendimientos sobrevivan y crezcan, vamos a tener más empleo, más innovación y una economía mucho más dinámica.

Minuto30: Usted viene del sector empresarial. ¿Cómo influye esa experiencia en sus propuestas?

Carlos Cuartas: Influye totalmente. Yo he vivido lo que significa crear empresa, pagar nómina, enfrentar impuestos y cumplir regulaciones. Sé lo difícil que es mantener un negocio a flote cuando el entorno no ayuda. Por eso creo que en el Congreso necesitamos más personas que conozcan la realidad de la economía productiva y menos políticos que nunca han tenido que generar empleo.

Minuto30: ¿Cuál sería su mensaje final para los emprendedores del país?

Carlos Cuartas: Que Colombia tiene un enorme potencial si liberamos la energía de quienes quieren crear empresa. Los emprendedores no son un problema para el país, son parte de la solución. Si desde el Estado dejamos de ahogarlos con impuestos tempranos, trámites innecesarios y falta de crédito, vamos a ver surgir miles de negocios que pueden transformar nuestra economía. Desde el Senado quiero trabajar precisamente en eso: en construir un país donde emprender sea más fácil, donde el esfuerzo del pequeño empresario sea reconocido y donde el crecimiento económico nazca del talento y del trabajo de los colombianos. Por eso estamos invitando a quienes creen en el emprendimiento y en la empresa a acompañarnos en este propósito votando por el número 9 al Senado por Salvación Nacional. Colombia necesita un Congreso que entienda que cuando se apoya al emprendedor, se está construyendo futuro.

Carlos Cuartas: “en Colombia el emprendedor paga impuestos antes de tener utilidades. Eso hay que cambiarlo”