¡Cargamento millonario! Incautan más de una tonelada de cocaína oculta en maquinaria con rumbo a Italia

En un operativo realizado en el puerto de Cartagena, las autoridades lograron la incautación de 1.052 kilos de cocaína, ocultos dentro de maquinaria que había salido desde Bogotá y cuyo destino final era la ciudad de Milán, Italia.

Las investigaciones iniciales indican que el cargamento estaría vinculado al denominado ‘Clan del Golfo’, una de las organizaciones criminales más activas en el país. Según los expertos, la droga incautada tendría un valor aproximado de 57 millones de euros en el mercado internacional y habría permitido la circulación de cerca de 2,6 millones de dosis.

Este golpe representa un impacto significativo sobre las finanzas de la estructura criminal, bloqueando un envío de gran escala y debilitando su red de narcotráfico. Las autoridades destacaron que continuarán fortaleciendo las operaciones de control y judicialización para desmantelar cada eslabón de estas redes ilícitas.

¡ . ́ ! En una operación desarrollada en el puerto de Cartagena (Bolívar), la @PoliciaColombia incautó 1.052 kilos de cocaína ́… https://t.co/CQvZlFgeGb pic.twitter.com/1ZaiXEXiRO — Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) December 10, 2025

Con este operativo, las autoridades buscan frenar el tráfico de drogas y garantizar que las rutas de exportación de estupefacientes sean interceptadas antes de salir del país.