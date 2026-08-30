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Resumen: La Policía Fiscal y Aduanera y la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia interceptaron un camión en El Santuario que transportaba 9.349 artículos para celulares sin documentación de ingreso legal al país. El cargamento, compuesto por 4.349 pantallas y 5.000 estuches, fue avaluado en más de $555 millones y quedó a disposición de las autoridades competentes.

¡Cargamento millonario bajo la lupa! Incautan más de 9.000 artículos para celulares en El Santuario

Un cargamento compuesto por 9.349 repuestos y accesorios para dispositivos móviles fue aprehendido por las autoridades durante un procedimiento de control realizado en una vía del municipio de El Santuario, Oriente antioqueño.

La mercancía era transportada en un camión que fue interceptado en el corredor Primavera – Bogotá – Medellín. Durante la verificación, los uniformados solicitaron los documentos que acreditaran el ingreso legal de los productos al territorio nacional, pero estos soportes no fueron presentados.

El procedimiento fue desarrollado por la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.

¿Qué encontraron dentro del cargamento?

La inspección permitió establecer que el vehículo transportaba miles de artículos destinados a teléfonos celulares.

Entre la mercancía hallada había 4.349 pantallas tipo display y 5.000 estuches protectores para dispositivos móviles, para un total de 9.349 unidades.

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De acuerdo con la valoración entregada por las autoridades, el cargamento tendría un valor comercial de 555.966.351 pesos.

Al no contar con la documentación requerida para demostrar su ingreso legal al país, los productos fueron aprehendidos durante el procedimiento.

La mercancía quedó en manos de las autoridades

El mayor Daniel Felipe Rojas López, jefe de la División de Control Operativo Medellín, informó que, tras el procedimiento, la totalidad de la mercancía incautada quedó a disposición de las autoridades competentes.

Ahora se deberán adelantar los trámites correspondientes establecidos por la normativa para este tipo de casos.

El resultado se produjo durante las acciones de control que adelantan las autoridades en los corredores viales del departamento para verificar el transporte de mercancías y detectar posibles irregularidades relacionadas con su ingreso al territorio nacional.

La aprehensión del cargamento representa uno de los recientes resultados de las labores de control adelantadas por la Policía Fiscal y Aduanera y la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia en las vías del departamento.