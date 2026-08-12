Cali recibe primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por El Salvador

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Resumen: La ayuda humanitaria de El Salvador comenzó a llegar a Colombia con 51 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos para las comunidades afectadas por el terremoto.

La ayuda humanitaria enviada por El Salvador a Colombia comenzó a llegar este miércoles 12 de agosto, luego de que el presidente Nayib Bukele anunciara el envío de 100 toneladas de suministros para atender a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

El primer avión arribó durante la madrugada a Cali con 51 toneladas de insumos, que posteriormente fueron trasladados en una caravana de cinco camiones hasta el Coliseo del Pueblo, en el barrio Siloé, donde fueron recibidos por el alcalde Alejandro Eder.

El cargamento incluye alimentos de primera necesidad, kits de higiene, medicamentos e insumos médicos destinados a atender las necesidades de las zonas más golpeadas por la emergencia.

Bukele informó que el segundo avión partiría este miércoles para completar las 100 toneladas de ayuda humanitaria comprometidas.

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El alcalde de Cali agradeció al mandatario salvadoreño y al pueblo de ese país por el respaldo recibido. Eder señaló que las primeras toneladas ya habían sido recibidas y que esperaban una segunda aeronave durante la tarde.

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La ayuda humanitaria será utilizada principalmente en Cali y otras zonas afectadas del Valle del Cauca, además de apoyar la atención de comunidades en Buenaventura y Chocó.

Colombia también recibió respaldo de otros países. La Cancillería informó que México enviaría 19,5 toneladas de despensas a Pereira como parte de la respuesta internacional frente a la emergencia.

A esto se suma el anuncio de la Unión Europea, que movilizará dos millones de euros para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.

Mientras continúan las labores de atención y recuperación, la llegada de esta ayuda humanitaria busca contribuir al abastecimiento de las poblaciones que enfrentan las consecuencias del desastre.

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