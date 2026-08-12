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    Cali contra el reloj: Alcalde actualiza cifras y advierte que las próximas 20 horas son «vitales» para salvar vidas

    88 rescatados, 74 muertos y más de 150 desaparecidos, las nuevas cifras de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto en Cali

    Publicado por: SoloDuque

    Cali contra el reloj: Alcalde actualiza cifras y advierte que las próximas 20 horas son «vitales» para salvar vidas

    Resumen: Dada la urgencia técnica, el alcalde solicitó encarecidamente a la población que evite entorpecer las labores de búsqueda en los puntos críticos de la ciudad

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    Minuto30.com .- La emergencia en la capital del Valle entra en su fase más crítica y angustiosa. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el reporte más actualizado y doloroso sobre las labores de búsqueda y rescate tras el devastador sismo que golpeó a la ciudad.

    El mandatario, en articulación constante con los organismos de socorro locales, nacionales e internacionales, enfatizó que cada segundo cuenta para encontrar sobrevivientes entre los escombros de las estructuras colapsadas.

    Cali

    Tomado de redes sociales.

    El balance actual: Luz y dolor

    Eder reveló cifras que reflejan tanto el heroísmo de los rescatistas como la magnitud de la tragedia.

    «Según el reporte más actualizado, hemos logrado rescatar a 88 personas«, anunció con esperanza el alcalde. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales sigue en ascenso. «Lamentablemente tenemos 74 fallecidas«, confirmó, extendiendo sus condolencias a las familias.

    La mayor preocupación de las autoridades y de la ciudadanía se centra ahora en las más de 150 personas que continúan reportadas como desaparecidas. Sus familias aguardan noticias en las cercanías de los puntos de colapso, aferrándose a la fe.

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    Las próximas 20 horas: La «ventana de oro»

    El alcalde de Cali reiteró la urgencia técnica de las operaciones de rescate, lanzando un llamado dramático y directo a todos los caleños. La medicina de desastres establece las primeras 48 a 72 horas como la «ventana de oro» para encontrar personas con vida antes de que la deshidratación y las heridas graves reduzcan drásticamente las probabilidades de supervivencia.

    «Les reitero el llamado que estamos haciendo junto a los organismos de socorro: estas próximas 20 horas son vitales para seguir encontrando personas con vida debajo de los escombros», advirtió Eder.

    Llamado a la colaboración ciudadana

    Dada la urgencia técnica, el alcalde solicitó encarecidamente a la población que evite entorpecer las labores de búsqueda en los puntos críticos de la ciudad. La presencia masiva de curiosos o voluntarios no coordinados puede dificultar el movimiento de maquinaria pesada o el uso de equipos de escucha ultrasensibles para detectar sobrevivientes.

    «Por eso, les pedimos permitir que los organismos de socorro puedan trabajar y atender sus recomendaciones en los puntos donde, a esta hora, adelantan las labores de búsqueda y rescate», concluyó el mandatario.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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