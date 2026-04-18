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Resumen: Un juez envió a la cárcel a un urólogo de Medellín acusado de abusar sexualmente de sus pacientes. Se investigan hasta 50 posibles víctimas.

Envían a la cárcel a urólogo señalado de abusar de sus pacientes en Medellín

En las últimas horas, un juez de control de garantías tomó una decisión contundente y envió a la cárcel a un reconocido urólogo, señalado de utilizar su posición de autoridad médica para cometer actos de violencia sexual sistemática.

Según la investigación, el profesional citaba a sus pacientes y, bajo el pretexto de exámenes de rigor, las obligaba a usar batas médicas para luego someterlas a tocamientos indebidos e insinuaciones de carácter íntimo, aprovechándose de la vulnerabilidad y la indefensión de las víctimas en medio de la consulta.

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Los testimonios de al menos 20 personas, según las autoridades, coinciden en un patrón macabro, donde el médico utilizaba tácticas de manipulación psicológica para doblegar la voluntad de las pacientes, transformando procedimientos supuestamente legítimos en actos de sometimiento sexual.

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La decisión de que este individuo sea recluido en un centro penitenciario mientras avanza su proceso judicial ha sido celebrada como un primer paso hacia la justicia.

Las autoridades hacen un llamado a cualquier mujer que se haya sentido vulnerada en este consultorio para que se acerque a las entidades competentes y aporte su testimonio, clave para fortalecer la acusación.

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