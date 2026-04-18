Vehículo cayó a un precipicio en la vía Medellín Quibdó a la altura de El Nueve

Resumen: La operación, que finalizó con éxito y sin contratiempos sobre las 9:40 a.m., fue posible gracias al trabajo articulado de una unidad de la Alcaldía Municipal y bomberos de la localidad
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de Atrato reportó la atención de una emergencia derivada de la actual temporada de lluvias. En la noche del pasado jueves, 16 de abril, un fuerte movimiento en masa registrado en el sector conocido como El Nueve provocó que un vehículo fuera arrastrado hacia un precipicio.
Ocupantes lograron salvarse
De acuerdo con el reporte oficial, la tragedia logró evitarse gracias a la rápida reacción de los ocupantes del automotor. Estas personas lograron percatarse de la emergencia y evacuaron la cabina a tiempo antes de que el vehículo cayera al vacío, resultando completamente ilesos, pero con todas las pertenencias en el vehículo.
Operativo de recuperación con cuerdas
Tras verificar que no había vidas en peligro, en la mañana del viernes 17 de abril, las autoridades desplegaron un operativo especial desde las 7:00 a.m. para ayudar a los afectados. Mediante complejas maniobras de descenso controlado con cuerdas, los equipos de socorro lograron llegar hasta los restos del vehículo y recuperar las pertenencias esenciales de la familia.
La operación, que finalizó con éxito y sin contratiempos sobre las 9:40 a.m., fue posible gracias al trabajo articulado de una unidad de la Alcaldía Municipal y bomberos de la localidad
Finalmente, los organismos de socorro reiteraron su llamado preventivo a los conductores y viajeros para que extremen las precauciones al transitar por zonas con riesgo de derrumbes, especialmente dadas las condiciones climáticas actuales.
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