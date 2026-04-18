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    Vehículo cayó a un precipicio en la vía Medellín Quibdó a la altura de El Nueve

    La operación finalizó con éxito y sin contratiempos

    Publicado por: SoloDuque

    vehiculo cayo al vacio en el nueve
    Fotos: Bomberos El Carmen de Atrato
    Vehículo cayó a un precipicio en la vía Medellín Quibdó a la altura de El Nueve

    Resumen: La operación, que finalizó con éxito y sin contratiempos sobre las 9:40 a.m., fue posible gracias al trabajo articulado de una unidad de la Alcaldía Municipal y bomberos de la localidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Carmen de Atrato reportó la atención de una emergencia derivada de la actual temporada de lluvias. En la noche del pasado jueves, 16 de abril, un fuerte movimiento en masa registrado en el sector conocido como El Nueve provocó que un vehículo fuera arrastrado hacia un precipicio.

    Ocupantes lograron salvarse

    De acuerdo con el reporte oficial, la tragedia logró evitarse gracias a la rápida reacción de los ocupantes del automotor. Estas personas lograron percatarse de la emergencia y evacuaron la cabina a tiempo antes de que el vehículo cayera al vacío, resultando completamente ilesos, pero con todas las pertenencias en el vehículo.

    Operativo de recuperación con cuerdas

    Tras verificar que no había vidas en peligro, en la mañana del viernes 17 de abril, las autoridades desplegaron un operativo especial desde las 7:00 a.m. para ayudar a los afectados. Mediante complejas maniobras de descenso controlado con cuerdas, los equipos de socorro lograron llegar hasta los restos del vehículo y recuperar las pertenencias esenciales de la familia.

    La operación, que finalizó con éxito y sin contratiempos sobre las 9:40 a.m., fue posible gracias al trabajo articulado de una unidad de la Alcaldía Municipal y bomberos de la localidad

    Finalmente, los organismos de socorro reiteraron su llamado preventivo a los conductores y viajeros para que extremen las precauciones al transitar por zonas con riesgo de derrumbes, especialmente dadas las condiciones climáticas actuales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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