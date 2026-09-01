Cárcel para presunto abusador serial en Montería: habría agredido sexualmente a nueve mujeres

Resumen: Un juez envió a la cárcel a Kevin Andrés, mototaxista acusado por la Fiscalía de agredir sexualmente a nueve mujeres entre 2019 y 2024 en Montería.

Un juez de control de garantías dictó nueva medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kevin Andrés, a quien la Fiscalía General de la Nación señala como el presunto responsable de al menos nueve agresiones sexuales perpetradas entre los años 2019 y 2024 en la ciudad de Montería, Córdoba.

Las autoridades identificaron la conducta sistemática de este presunto depravado, quien actualmente cumple una pena de 16 años de prisión en establecimiento penitenciario por delitos de la misma naturaleza.

Según las indagaciones adelantadas por el ente investigador, el procesado utilizaba su labor como mototaxista para abordar a las víctimas mientras estas esperaban servicio de transporte público en la vía.

Una vez las pasajeras abordaban el vehículo, el hombre argumentaba la necesidad de recoger encomiendas o medicamentos para desviarse de las rutas acordadas y dirigirlas hacia parajes solitarios.

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La hipótesis del caso sostiene que las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 24 años, eran conducidas bajo engaños hacia áreas boscosas y apartadas del casco urbano, tales como los alrededores de las lagunas de oxidación cerca del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y sectores periféricos de los barrios El Poblado y El Dorado, lugares donde se habrían ejecutado los abusos.

Para fundamentar la imputación contra el imputado, la Fiscalía logró conectar los nueve expedientes mediante la recolección de evidencia física y pruebas científicas, entre las que destacan cotejos de ADN, dictámenes médicos legistas, testimonios, análisis de videos y fotografías.

Durante las audiencias preliminares, el organismo de control le imputó los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, cargos que el investigado no aceptó.

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