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    ¡Atención! Fiscalía imputará cargos a Laura Sarabia por el caso del polígrafo a la exniñera Marelbys Meza

    Sarabia será llamada a los estrados judiciales como presunta responsable de dos delitos: acá le contamos cuales son

    Publicado por: SoloDuque

    Condenan a dos policías por las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia
    Fotos de archivos.
    ¡Atención! Fiscalía imputará cargos a Laura Sarabia por el caso del polígrafo a la exniñera Marelbys Meza

    Resumen: El ente acusador radicó formalmente la solicitud de audiencia contra la exfuncionaria. Deberá responder ante un juez por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

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    Minuto30.com .- El escándalo político y judicial que rodea a Laura Sarabia, ex jefa de gabinete y exembajadora, toma un nuevo y definitivo rumbo. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación radicó oficialmente la solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos en su contra.

    Sarabia será llamada a los estrados judiciales como presunta responsable de los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

    El caso del polígrafo y las interceptaciones

    Estos graves señalamientos penales se desprenden de la exhaustiva investigación adelantada por el ente investigador en el sonado caso de su exniñera, Marelbys Meza. Los hechos investigados se remontan a los presuntos excesos e irregularidades cometidos tras la pérdida de una suma de dinero en la residencia de la entonces alta funcionaria del Gobierno.

    De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, Sarabia habría utilizado irregularmente el aparato de seguridad del Estado y su posición de poder para someter a Meza a una prueba de polígrafo en los sótanos de un edificio adscrito a la Presidencia de la República. A esto se suma el escándalo paralelo por las interceptaciones telefónicas ilegales (‘chuzadas’) de las que fue víctima la exempleada doméstica para rastrear sus comunicaciones.

    Fecha clave en los juzgados

    La diligencia judicial, que marcará el inicio formal del proceso penal en contra de la exembajadora, quedó programada por la judicatura para el próximo jueves 14 de septiembre.

    Durante esta audiencia, el fiscal del caso expondrá los elementos materiales probatorios recolectados y oficializará los cargos, momento en el cual Sarabia deberá decidir si acepta o no su responsabilidad en los delitos que se le imputan.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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