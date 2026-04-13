Resumen: El padre del adolescente linchado en Usme asegura que el caso de presunto abuso fue un malentendido en un juego. El menor está grave tras sufrir la perforación de un pulmón.

Habla el padre del adolescente linchado en Usme por presunto abuso sexual: ‘Todo fue un malentendido’

Tras la violenta asonada registrada el pasado viernes 10 de abril en la localidad de Usme, Bogotá, el padre del adolescente señalado de presuntamente abusar de un menor de edad rompió el silencio asegurando que los hechos fueron sacados de contexto.

Según su versión dada a medios locales, todo se originó en un área común del conjunto mientras varios menores compartían, pero un “voz a voz” transformó un juego en una acusación de abuso sexual que incendió los ánimos de la comunidad.

La turba, que llegó a superar las 400 personas, rodeó el edificio con la intención de linchar al adolescente, quien terminó recibiendo tres puñaladas, una de las cuales le perforó un pulmón, obligándolo a someterse a dos cirugías de urgencia.

Cabe recordar que hasta el momento no existe una denuncia formal ante la Fiscalía por parte de los padres del niño de 12 años, ni se han presentado pruebas técnicas o exámenes médicos que sustenten la acusación de acceso carnal.

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Mientras la Policía Metropolitana de Bogotá intenta esclarecer el caos de la asonada, que incluyó enfrentamientos con la fuerza pública y un civil arrollado por una patrulla, la familia del joven herido pide justicia y protección.

La familia del adolescente denunció públicamente que han recibido amenazas de muerte por parte del padre del presunto afectado.

Por ahora, las autoridades se encuentran verificando cámaras de seguridad y esperando testimonios de otros niños presentes en el parque para determinar si se trató de una conducta indebida o de una peligrosa falsa denuncia que casi termina en un homicidio colectivo por mano propia.

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