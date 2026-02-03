Resumen: Un hombre de 58 años pagará 16 años de prisión por abusar de su hijastra en Arboletes. El tribunal ratificó la condena tras las pruebas de la Fiscalía.

Esta fue la condena que recibió un hombre por abusar sexualmente de su hijastra en Arboletes

Un contundente fallo judicial se dio a conocer en las últimas horas en el departamento de Antioquia, donde un hombre de 58 años fue sentenciado a 16 años de prisión tras ser hallado responsable de abusar sexualmente de su propia hijastra.

Los hechos, que han generado repudio en la subregión del Urabá, ocurrieron en el municipio de Arboletes durante el mes de diciembre de 2024.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el agresor aprovechó los momentos en que quedaba a solas con la menor de 14 años en la vivienda familiar para cometer los vejámenes.

Durante las audiencias concentradas, el ente acusador presentó un material probatorio irrefutable que demostró cómo el hoy sentenciado intimidaba a la víctima para llevarla a una de las habitaciones de la residencia y realizar actos en contra de su voluntad.

Lea también: ¡Por una deuda de plata lo mató! Obrero apuñaló a otro durante el almuerzo, en Manrique la Cruz

Aunque la defensa del sujeto intentó apelar la decisión inicial, un tribunal de segunda instancia ratificó la condena a prisión tras confirmar la tipificación del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

El juez del caso no concedió beneficios de casa por cárcel ni rebajas sustanciales, dada la gravedad de la conducta y el vínculo de confianza que el hombre vulneró.

Esta sentencia de 16 años de prisión es recibida por las organizaciones defensoras de derechos humanos en Arboletes como un mensaje de justicia en medio de la creciente preocupación por la violencia sexual en entornos familiares.

El condenado ya fue trasladado a un centro penitenciario donde deberá cumplir la totalidad de su pena tras las rejas, cerrando así un capítulo de dolor para la víctima y su entorno cercano.

Más noticias de Antioquia