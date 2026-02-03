Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Por una deuda de plata lo mató! Obrero apuñaló a otro durante el almuerzo, en Manrique la Cruz

    El atacante sin mediar palabra apuñaló al obrero, quien murió en el lugar

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Archivo
    ¡Por una deuda de plata lo mató! Obrero apuñaló a otro durante el almuerzo, en Manrique la Cruz

    Resumen: Según versiones extraoficiales, el agresor y la víctima, ambos con antecedentes judiciales, laboraban en la misma obra de construcción. Al parecer, diferencias previas relacionadas con una suma de dinero habrían desencadenado el ataque cometido por la espalda. En el lugar hallaron el arma.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un violento suceso conmocionó a los habitantes del sector Manrique La Cruz, en la Comuna 3 de Medellín, en las últimas horas. Lo que parecía una jornada laboral normal para un oficial de construcción, terminó en tragedia cuando fue atacado mortalmente con un arma cortopunzante.

    Los hechos se registraron aproximadamente a las 2:00 p. m. del pasado lunes 2 de febrero, en su momento de descanso. Según testigos, la víctima, quien vestía camiseta negra, jean azul y zapatos negros, se encontraba sentada en unas escaleras compartiendo su hora de almuerzo con un familiar, cuando fue sorprendido por un sujeto que, sin mediar palabra, le propinó múltiples heridas en la espalda y la cabeza.

    Detención ciudadana

    Según versiones extraoficiales, el agresor y la víctima, ambos con antecedentes judiciales, laboraban en la misma obra de construcción. Al parecer, diferencias previas relacionadas con una suma de dinero habrían desencadenado el ataque cometido por la espalda. En el lugar hallaron el arma.

    Tras herir de gravedad al obrero de 32 años, su agresor, un joven de 22 años y oriundo de Barrancabermeja (Santander), intentó huir del lugar; sin embargo, la rápida reacción de la comunidad impidió su escape.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Vecinos del sector detuvieron al sujeto y, en medio de la indignación, lo golpearon hasta que la patrulla de la Policía llegó para realizar la captura formal.

    El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.