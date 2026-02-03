Resumen: Según versiones extraoficiales, el agresor y la víctima, ambos con antecedentes judiciales, laboraban en la misma obra de construcción. Al parecer, diferencias previas relacionadas con una suma de dinero habrían desencadenado el ataque cometido por la espalda. En el lugar hallaron el arma.

¡Por una deuda de plata lo mató! Obrero apuñaló a otro durante el almuerzo, en Manrique la Cruz

Minuto30.com .- Un violento suceso conmocionó a los habitantes del sector Manrique La Cruz, en la Comuna 3 de Medellín, en las últimas horas. Lo que parecía una jornada laboral normal para un oficial de construcción, terminó en tragedia cuando fue atacado mortalmente con un arma cortopunzante.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 2:00 p. m. del pasado lunes 2 de febrero, en su momento de descanso. Según testigos, la víctima, quien vestía camiseta negra, jean azul y zapatos negros, se encontraba sentada en unas escaleras compartiendo su hora de almuerzo con un familiar, cuando fue sorprendido por un sujeto que, sin mediar palabra, le propinó múltiples heridas en la espalda y la cabeza.

Detención ciudadana

Según versiones extraoficiales, el agresor y la víctima, ambos con antecedentes judiciales, laboraban en la misma obra de construcción. Al parecer, diferencias previas relacionadas con una suma de dinero habrían desencadenado el ataque cometido por la espalda. En el lugar hallaron el arma.

Tras herir de gravedad al obrero de 32 años, su agresor, un joven de 22 años y oriundo de Barrancabermeja (Santander), intentó huir del lugar; sin embargo, la rápida reacción de la comunidad impidió su escape.

Vecinos del sector detuvieron al sujeto y, en medio de la indignación, lo golpearon hasta que la patrulla de la Policía llegó para realizar la captura formal.

El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el arma incautada.