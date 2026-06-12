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Resumen: Diez personas fueron judicializadas en Carmen de Viboral tras operativos contra presuntos integrantes de El Mesa vinculados al microtráfico y la extorsión.

Caen presuntos integrantes de ‘El Mesa’ en operativo que golpeó el microtráfico y la extorsión en Antioquia

La estructura criminal El Mesa recibió un nuevo golpe en el Oriente antioqueño tras una serie de operativos adelantados por la Policía Nacional en el municipio de Carmen de Viboral.

Las acciones permitieron la captura de nueve personas y la aprehensión de un adolescente, quienes deberán responder por presuntos delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, los procedimientos fueron ejecutados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), mediante tres diligencias de allanamiento y registro.

Durante las intervenciones fueron judicializados los presuntos integrantes de El Mesa, organización señalada de participar en actividades de microtráfico y de obtener recursos ilícitos mediante extorsiones a comerciantes de la localidad.

Entre los capturados se encuentran alias “Zarco”, de 22 años, quien sería presuntamente coordinador y sicario de la estructura; alias “Mona”, de 34 años, señalada de coordinar la distribución de sustancias ilícitas; y alias “Mutto”, de 31 años, quien al parecer estaría vinculado al cobro de extorsiones.

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Según la Policía, estas personas registran antecedentes judiciales por diferentes conductas delictivas.

En los allanamientos fueron incautados un revólver, 26 cartuchos de distintos calibres, 463 dosis de marihuana, 450 dosis de base de cocaína, 433 dosis de bazuco, ocho teléfonos celulares, dos libretas con anotaciones y una gramera.

Las autoridades indicaron que este resultado representa una afectación significativa a las capacidades financieras y operativas de El Mesa, organización que, según las investigaciones, venía impactando la seguridad y la convivencia en Carmen de Viboral.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.

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