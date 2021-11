Cárcel para alias ‘Gato’, quien habría apuñalado con un destornillador a su novia embarazada en Neiva

La Fiscalía General de la Nación en Huila dio a conocer en las últimas horas que logró que un juez con función de control de garantías acogiera el material probatorio expuesto y enviara a la cárcel a un sujeto conocido como alias ‘Gato’, quien presuntamente apuñaló con un destornillador a su novia embarazada en Neiva el pasado 17 de noviembre.

Sobre los hechos, la Fiscalía detalló que se registraron en el barrio Oro Negro de Neiva, Huila, a donde llegó el imputado y al parecer de manera violenta ingresó a la residencia de la mujer propinándole múltiples y graves lesiones en el cuerpo que ocasionaron el fallecimiento del bebé de 32 semanas de gestación del cual iba a ser padre el hoy investigado.

Alias ‘Gato’, al parecer, salió huyendo del lugar dejando el arma blanca con el que habría cometido el ataque, y por voces de auxilio la víctima fue remitida a un centro de salud donde le realizaron distintos procedimientos, entre ellos cesárea evacuatoria, gracias a los cuales lograron salvarle la vida y que le generaron una incapacidad médico legal de 50 días.

Labores investigativas preliminares dan cuenta que la víctima habría sido amenazada por el indiciado, quien afirmaba que si ese hijo que esperaba no lo disfrutaba él como papá, entonces no lo disfrutaría nadie y que atentaría contra su vida si no regresaba con él.

La afectada había decidido terminar su relación sentimental dos semanas antes de los hechos, luego de un año de relación.

También se estableció que previamente habría sido sometida a agresiones físicas y psicológicas repetitivas por parte del hoy judicializado.

Alias ‘Gato’ se declaró inocente

Por estos hechos, la Fiscalía lo imputó como presunto responsable en el delito de tentativa de feminicidio agravado, por el cual se declaró inocente.

Funcionarios del Grupo de Vida e integridad Personal CTI Neiva en asocio con Sijín y Sipol hicieron efectiva su captura por orden judicial en el centro de Gigante, Huila.

