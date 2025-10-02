Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!

    • Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!

    Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!
    Canotaje nacional y paracanotaje llegan a Guatapé del 19 al 25 de octubre; clasificatorio a Juegos Bolivarianos Lima 2025. Foto: Cortesía
    Compartir:
    • Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!

    Resumen: Guatapé será la sede del Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Paracanotaje del 19 al 25 de octubre, un evento que rinde homenaje a la deportista Heidy Yersari Torres y marca el inicio del Ciclo Olímpico con la mira puesta en Los Ángeles 2028. Se espera la participación de 250 atletas de 11 departamentos en las categorías Infantil hasta Senior, quienes competirán en las modalidades de Kayak y Canoa en distancias que van desde los 200 hasta los 5.000 metros. Además, el 20 de octubre será clave, pues se llevará a cabo el clasificatorio a los Juegos Bolivarianos Lima – Perú 2025.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El municipio de Guatapé se prepara para ser la sede del Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Paracanotaje, que se celebrará en el espejo de agua del Club Cazadiana entre el 19 y el 25 de octubre.

    El evento de este año rinde homenaje a la deportista Heidy Yersari Torres.

    Se espera la participación de 250 deportistas provenientes de 11 departamentos del país: Atlántico, Bogotá y Boyacá.

    También Cundinamarca, Caldas, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

    Los competidores se distribuirán en las categorías Infantil, Menores, Cadetes, Junior y Senior.

    Una de las jornadas más importantes del certamen será el 20 de octubre, cuando se llevará a cabo el clasificatorio a los Juegos Bolivarianos Lima – Perú 2025.

    Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!

    Este evento marca el inicio del Ciclo Olímpico con miras a la cita de Los Ángeles 2028.

    El Interligas de Canotaje de Velocidad Guatapé 2025 contará con pruebas en las modalidades de Kayak y Canoa, en las distancias de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 metros.

    El campeonato es organizado por la Liga de Canotaje de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Canotaje.

    Su realización es posible gracias al apoyo de entidades como Indeportes Antioquia, Electrolit y Expedition.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia y Noruega empatan sin goles y suman 4 unidades en el Mundial Sub-20

    Empate 0-0 en la primera parte: Colombia nada que puede con los gigantones de Noruega

    ¡Aristi al banco! Titulares de la Selección Colombia Sub-20 para enfrentar a Noruega en el Mundial

    ¡Oro puro en Río! Colombia alcanza 39 medallas con un triplete de Oro en Clavados!

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    ¡El DIM sabe remontar! Titulares del ‘Poderoso’ para enfrenta a Santa Fe

    ¿Adiós al ‘Búfalo’? Atlético Nacional enfrenta un serio problema para retener a Morelos

    ¿Adiós al ‘Búfalo’? Atlético Nacional enfrenta un serio problema para retener a Morelos

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡A bajarse a Santa Fe de encima! Convocados del DIM para remontar en la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡Con la misión de remontar! DIM viaja a Bogotá para buscar la Semifinal de la Copa BetPlay

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

    ¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación


    [grupos] [fixture items="7"]