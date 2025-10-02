El municipio de Guatapé se prepara para ser la sede del Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Paracanotaje, que se celebrará en el espejo de agua del Club Cazadiana entre el 19 y el 25 de octubre.

El evento de este año rinde homenaje a la deportista Heidy Yersari Torres.

Se espera la participación de 250 deportistas provenientes de 11 departamentos del país: Atlántico, Bogotá y Boyacá.

También Cundinamarca, Caldas, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Antioquia.

Los competidores se distribuirán en las categorías Infantil, Menores, Cadetes, Junior y Senior.

Una de las jornadas más importantes del certamen será el 20 de octubre, cuando se llevará a cabo el clasificatorio a los Juegos Bolivarianos Lima – Perú 2025.

Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!

Este evento marca el inicio del Ciclo Olímpico con miras a la cita de Los Ángeles 2028.

El Interligas de Canotaje de Velocidad Guatapé 2025 contará con pruebas en las modalidades de Kayak y Canoa, en las distancias de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 metros.

El campeonato es organizado por la Liga de Canotaje de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Canotaje.

Su realización es posible gracias al apoyo de entidades como Indeportes Antioquia, Electrolit y Expedition.

