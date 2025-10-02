Guatapé: Cuenta regresiva para la adrenalina acuática: ¡250 atletas en el Nacional de Canotaje y Paracanotaje!

Resumen: Guatapé será la sede del Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Paracanotaje del 19 al 25 de octubre, un evento que rinde homenaje a la deportista Heidy Yersari Torres y marca el inicio del Ciclo Olímpico con la mira puesta en Los Ángeles 2028. Se espera la participación de 250 atletas de 11 departamentos en las categorías Infantil hasta Senior, quienes competirán en las modalidades de Kayak y Canoa en distancias que van desde los 200 hasta los 5.000 metros. Además, el 20 de octubre será clave, pues se llevará a cabo el clasificatorio a los Juegos Bolivarianos Lima – Perú 2025.
El municipio de Guatapé se prepara para ser la sede del Campeonato Nacional Interligas de Canotaje de Velocidad y Paracanotaje, que se celebrará en el espejo de agua del Club Cazadiana entre el 19 y el 25 de octubre.
El evento de este año rinde homenaje a la deportista Heidy Yersari Torres.
Se espera la participación de 250 deportistas provenientes de 11 departamentos del país: Atlántico, Bogotá y Boyacá.
También Cundinamarca, Caldas, Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander, Valle del Cauca y Antioquia.
Los competidores se distribuirán en las categorías Infantil, Menores, Cadetes, Junior y Senior.
Una de las jornadas más importantes del certamen será el 20 de octubre, cuando se llevará a cabo el clasificatorio a los Juegos Bolivarianos Lima – Perú 2025.
Este evento marca el inicio del Ciclo Olímpico con miras a la cita de Los Ángeles 2028.
El Interligas de Canotaje de Velocidad Guatapé 2025 contará con pruebas en las modalidades de Kayak y Canoa, en las distancias de 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 y 200 metros.
El campeonato es organizado por la Liga de Canotaje de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Canotaje.
Su realización es posible gracias al apoyo de entidades como Indeportes Antioquia, Electrolit y Expedition.
