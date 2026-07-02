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Resumen: La muerte de un niño en Medellín sigue bajo investigación. Una mujer de 28 años fue enviada a la cárcel por los presuntos delitos de tortura agravada y homicidio agravado.

Envían a la cárcel a mujer señalada de torturar y causar la muerte de su hijo de 5 años en Medellín

Un juez de control de garantías enviara a un centro carcelario a una mujer de 28 años, señalada por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente torturar y causarle la muerte a su hijo de 5 años en Medellín.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo Savio. De acuerdo con el ente acusador, la investigación permitió establecer que el menor habría sido víctima de agresiones físicas reiteradas entre febrero y mayo de este año.

Según la Fiscalía, un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Respuesta Inmediata de Medellín documentó que, presuntamente, la procesada golpeó al niño con cables eléctricos y objetos contundentes.

La investigación señala que el 9 de mayo el menor habría recibido un fuerte golpe en el abdomen que le provocó una peritonitis, lesión que habría desencadenado su fallecimiento.

El Instituto Nacional de Medicina Legal, estableció que el cuerpo del menor presentaba 120 lesiones abrasivas en diferentes partes y en distintas etapas de cicatrización. Para la Fiscalía, este hallazgo evidenciaría un presunto patrón de maltrato prolongado.

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La mujer fue capturada el pasado 27 de junio por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y posteriormente imputada por los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial. Como en toda actuación penal, la mujer mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.

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