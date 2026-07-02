Las innecesarias y nocivas pausas del fútbol

Resumen: Un futbolista profesional técnica y científicamente está bien asistido y acompañado por un gran cuerpo técnico y médico. A la mayoría no les falta nada, salvo cuando se presentan lesiones incapacitantes que requieren tratamiento en suspenso.

Un jugador de fútbol en un partido de unos 90 minutos recorre en promedio entre 7 y 12 kilómetros como máximo, dependiendo de la posición. Con la salvedad de tener múltiples paradas de recuperación y no hay un esfuerzo continuo de enorme desgaste energético. Su nivel de deshidratación aun a pesar de una evidente temperatura ambiente, no es nada crítico, salvo en aquellos que no están en buena forma física.

Y máxime hoy cuando el fútbol ha evolucionado a tan altos estándares, que quienes compiten han pasado por múltiples pruebas que los clasifican como verdaderos atletas. Además de ello un futbolista profesional tiene una extraordinaria asesoría científica y en el cuidado de su salud, que los riesgos de colapso (salvo excepciones extremas como una arritmia) se reducen casi a cero.

Todos los momentos en su alimentación, en la hidratación, la recuperación se cumple a cabalidad con los protocolos pertinentes, como en ningún otro deporte. Un futbolista profesional técnica y científicamente está bien asistido y acompañado por un gran cuerpo técnico y médico. A la mayoría no les falta nada, salvo cuando se presentan lesiones incapacitantes que requieren tratamiento en suspenso.

Un atleta de este calibre entra al campo de juego con condiciones de soportar unos 120 minutos (de medianos a altos esfuerzos) con la reserva de glucógeno (en hígado y músculos) suficiente, si están bien entrenados y dirigidos. Pero el fútbol clásico tiene un descanso reparador de 15 minutos, luego de 45 de juego, cuando los jugadores apenas han corrido en promedio de 4 a 5 Km. Su desgaste físico es objetivamente bajo, no así el mental, que puede generar estrés, afectando las cualidades técnicas.

Si bien el fútbol y el baloncesto son deportes de conjunto, son abismalmente diferentes en sus reglas, juego y objetivos. El segundo es más explosivo y puede tener múltiples pausas a discreción de los técnicos y los jueces, además de jugarse en cuatro tiempos de 10 minutos netos. La dinámica del fútbol es muy distinta, la misma que lo ha vuelto poderosamente atractivo, algo para preservar.

Es por ello que se cuestiona la decisión de la FIFA en la Copa Mundo 2026 de hacer “pausas de hidratación”, que fisiológicamente son innecesarias en estos casos de atletas tan bien preparados y entrenados (podrían existir excepciones). A los 22 minutos apenas han corrido entre 2 y 3 Km. En un deporte como el atletismo podemos realizar entrenamientos entre 80 y 120 minutos sin ninguna pausa para beber, si previamente estamos suficientemente hidratados, entrenados y con buena reserva de energía.

Además de opacar el espectáculo deportivo, la poderosa FIFA está tratando a sus deportistas como unos principiantes, unos enclenques o debiluchos, siendo que son atletas profesionales con salarios multimillonarios. También esas pausas alteran dramáticamente el ritmo de juego, favoreciendo por un lado al equipo acorralado, urgido de reiniciar. Y por otra parte con gran daño para el grupo de mejor desempeño, coartando su rendimiento. Luego es como iniciar de cero.

Por ello además de absurdas esas paradas de avituallamiento, son nocivas o perjudiciales al espectáculo deportivo y al mismo desarrollo del juego. Pero, en fin, al parecer manda una mayor facturación que no es nada despreciable, otra enorme fuente de ingresos (así lo nieguen), además de todos los ya conocidos. Fisiológicamente para un atleta que apenas recorre 2 kilómetros, así esté con el sol más calcinante, no tiene mayores riesgos, si está bien preparado e hidratado.

La FIFA deberá reconsiderar esa cuestionable decisión, que además de innecesaria afecta la dinámica del juego.

Médico y bioquímico, especialista en medicina física y deportiva, medicina epigenética. Fellow en ciencias del fútbol (Cuerpo técnico Brasil, Italia-90, SOGIPA, PoA, Brasil). Director médico en el fútbol profesional y médico antidopaje. Oro en los World MEDIGAMES (Atletismo).