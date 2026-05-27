¡Crystal Palace campeón de Europa! Daniel Muñoz levanta la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano

Resumen: El partido definitivo, que enfrentó a dos equipos con hambre de gloria internacional, se definió por la mínima diferencia

Minuto30.com .- El fútbol inglés tiene un nuevo monarca continental. El Crystal Palace se coronó campeón de la UEFA Conference League tras vencer en un reñido y emocionante encuentro al Rayo Vallecano de España.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el club londinense celebró la histórica hazaña con el mensaje: «Crystal Palace, Champions of Europa».

Jean-Philippe Mateta = all of us 😆 pic.twitter.com/FCY80a0W1v — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 27, 2026

Detalles de la gran final

El partido definitivo, que enfrentó a dos equipos con hambre de gloria internacional, se definió por la mínima diferencia:

El gol del título: El delantero francés Jean-Philippe Mateta fue el héroe de la jornada. Fue el encargado de convertir el único tanto del encuentro, sellando el 1-0 definitivo a favor de los ingleses en el minuto 50.

El escenario: La gran final se disputó en el imponente Red Bull Arena (popularmente e históricamente conocido como Zentralstadion). Este majestuoso escenario está ubicado en la ciudad de Leipzig, en el estado federal de Sajonia, al sudeste de Alemania.

🇨🇴 Orgullo colombiano en el campeonato

La cuota colombiana fue protagonista en esta final europea, dejando en alto el nombre del país en el viejo continente:

Daniel Muñoz, figura indiscutida: El lateral derecho antioqueño fue titular en el esquema del Crystal Palace. Muñoz tuvo una actuación destacada, mostrando solidez defensiva y despliegue físico, elementos fundamentales para mantener el arco en cero y asegurar el anhelado trofeo.

Jefferson Lerma, campeón desde el banco: El mediocampista vallecaucano también hace parte de este histórico plantel. Aunque permaneció en el banco de suplentes durante el encuentro, sumó a su palmarés este prestigioso título continental y celebró por todo lo alto junto a su compatriota.

Con este triunfo, el Crystal Palace inscribe su nombre en las páginas doradas de la UEFA Conference League, cerrando una campaña memorable.