Resumen: Juez ordenó prisión para Misael Cadavid y Yaneth Rúa por corrupción en el AMVA y Bomberos de Itagüí, con desvíos al menos $18,000 millones de pesos. La decisión se basó en audios que demuestran sobrecostos y riesgo de obstrucción a la justicia.

¡Cárcel por corrupción! Dos exfuncionarios del Área Metropolitana y bomberos de Itagüí

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Misael Alberto y Yaneth Rúa, exfuncionarios y contratistas vinculados al escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), durante la pasada administración.

La decisión se tomó este 15 de octubre por presuntas irregularidades en contratos firmados con los Bomberos de Itagüí.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que se desviaron al menos $18,000 millones de pesos mediante seis contratos entre las dos entidades, interadministrativos suscritos entre 2020 y 2022. Las maniobras fraudulentas incluirían falsificación de documentos, sobrecostos y facturación por servicios y productos no entregados.

La Juez Séptima Penal basó su decisión, en parte, en audios interceptados donde Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, al parecer, describe su cercanía con la anterior administración municipal y menciona acuerdos políticos para asegurar recursos públicos.

Un audio crucial con Yaneth Rúa, quien era supervisora del contrato en el AMVA, revela presuntas conversaciones sobre cómo facturar por encima del valor real de los bienes, lo que fue considerado por la juez como indicio de direccionamiento contractual y apropiación de recursos públicos.

La juez determinó que la medida carcelaria era necesaria ante el riesgo de obstrucción a la justicia, citando conversaciones que evidenciarían un intento por manipular testigos.

La situación de Rúa fue agravada por el hecho de que sigue ejerciendo funciones de supervisión en el AMVA, lo que la hace un peligro para la comunidad.

La defensa de Misael y Rúa anunció que apelará la decisión, argumentando que no hubo irregularidad y que la Fiscalía no aportó pruebas suficientes.

Empieza a hacerse justicia por el saqueo que sufrió nuestra ciudad durante la anterior administración. Hoy la justicia ordena enviar a la cárcel a dos miembros del entramado por direccionar contratos por valor de 18.000 millones del Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 15, 2025

