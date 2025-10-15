Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Una losa de mármol se le vino encima! Fredy Manuel murió de manera accidental en Envigado

Minuto30.com .- Una trágica muerte por accidente laboral se registró este martes 14 de octubre. La víctima fue identificada como Fredy Manuel, de 52 años y oriundo de Ayapel.

El fatal incidente ocurrió mientras el hoy occiso desempeñaba sus funciones como motocarguero, labor que realizaba desde hacía solo tres meses para una empresa.

Cuentan testigos que Fredy Manuel se encontraba en la maniobra de descarga de dos tractocamiones que transportaban losas de mármol. Fue durante esta acción que una de las pesadas placas se le vino encima, causándole un aplastamiento.

La víctima fue ingresada a un centro asistencial aún con signos vitales. Sin embargo, su estado era crítico y, a las 5:28 de la tarde, los médicos informaron sobre su deceso.

Las autoridades competentes investigan el accidente así como el cumplimiento de todas las normas de seguridad industrial durante la descarga de la pesada carga.

