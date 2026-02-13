Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Se fugó de la cárcel de Tarazá el alias ‘El Chivo’, peligroso cabecilla del Clan del Golfo

La seguridad en el municipio de Tarazá quedó en entredicho tras la huida de Carlos Miguel Ojeda Miranda, más conocido como alias ‘El Chivo’.

Este sujeto, señalado de ser un alto mando político del Clan del Golfo, logró evadir la custodia del centro penitenciario municipal en las últimas horas.

Según los reportes preliminares, el delincuente intimidó a un guardia con un arma de fuego, le arrebató las llaves de las celdas y de la puerta principal, para luego escapar en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del penal.

La fuga de alias ‘El Chivo’ ha generado un fuerte cuestionamiento hacia la administración local, encargada de la custodia del recinto.

Se reveló que los guardias del penal son civiles contratados por la Alcaldía y no portan armas, lo que facilitó la acción del criminal. Las autoridades intentan establecer cómo ingresó el arma de fuego al centro de reclusión y si hubo complicidad interna.

Ojeda Miranda, procesado por homicidio agravado y tráfico de armas, es considerado una pieza clave de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’, donde fungía como coordinador de “escuelas clandestinas” para el reclutamiento y formación de nuevos integrantes.

Este nuevo escándalo se suma a la reciente crisis carcelaria en el departamento, recordando la fuga de dos internos en Amagá el pasado septiembre bajo una modalidad similar de intimidación.

Alias ‘El Chivo’, capturado originalmente en 2024 con un arsenal de granadas y pistolas, representa ahora una amenaza mayor para el Bajo Cauca, pues su libertad refuerza el ala ideológica y de reclutamiento del Clan del Golfo.

La Policía de Antioquia ha desplegado un plan candado en las vías principales para intentar dar con el paradero de este peligroso fugitivo.

