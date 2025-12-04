Resumen: Juez envía a prisión a Néider Gómez Castrillón, presunto custodio del hijo de Giovanny Ayala, secuestrado en Cauca. La Fiscalía lo vincula a las disidencias Farc por secuestro extorsivo y porte de armas.

A la cárcel el presunto ‘carcelero’ del hijo de Giovanny Ayala

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Néider Gómez Castrillón, presunto responsable de custodiar al cantante Miguel Ayala Galeano, hijo del artista Giovanny Ayala, y a su mánager, Nicolás Pantoja, durante su secuestro en el sur del Cauca.

Según la investigación adelantada por un fiscal del Gaula, Gómez Castrillón habría fungido como el ‘carcelero’ de las víctimas, manteniéndolas cautivas en una construcción artesanal ubicada en la vereda Chorritos, en el municipio de La Sierra.

La Fiscalía General de la Nación señaló que desde ese lugar se habrían tomado las aterradoras fotografías en las que los dos jóvenes aparecían descalzos, encadenados y envueltos en una cobija.

Con estas imágenes, los secuestradores exigían a las familias la suma de $5.000 millones de pesos por la liberación de los jóvenes.

Néider Gómez Castrillón fue capturado en flagrancia durante el operativo de rescate desarrollado el pasado martes. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos pistolas, proveedores, 29 cartuchos 9 mm, una cadena, candados y prendas camufladas.

La Fiscalía imputó a Gómez Castrillón los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas, cargos que el detenido no aceptó.

Las autoridades de investigación vincularon el secuestro extorsivo del joven cantante a una red delincuencial que estaría al servicio de la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias de las Farc con amplia presencia en el sur del Cauca, confirmando la naturaleza criminal y organizada del plagio.

