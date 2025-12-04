Tras una intensa semana de clasificación, el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 26 alcanza un hito crucial con la celebración de su sorteo final.

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025. El sorteo tendrá lugar en el Centro Kennedy de Washington DC.

Hasta la fecha, 42 de los 48 equipos participantes ya tienen asegurado su pase a la fase final.

Estos incluyen a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, además de selecciones destacadas de las seis confederaciones como Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Japón y Senegal.

Las seis plazas restantes se definirán en marzo de 2026. Cuatro de ellas provendrán de la repesca de la UEFA, en la que participarán 16 equipos, incluyendo a Italia, Dinamarca y Gales.

Los dos últimos boletos se decidirán en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 26, disputado por seis equipos, entre ellos Bolivia, Jamaica e Irak.

¡Colombia conocerá sus rivales! Todo listo para el sorteo del Mundial de la FIFA 2026

Las 48 selecciones se distribuirán en cuatro bombos de doce equipos cada uno. Los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) encabezan el Bombo 1.

Estos serán asignados a posiciones predefinidas en los grupos: México a la A1, Canadá a la B1 y Estados Unidos a la D1.

Las demás 39 selecciones clasificadas se distribuyen según la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola publicada el 19 de noviembre de 2025. Las seis plazas pendientes se asignarán al Bombo 4.

El sorteo comenzará con el Bombo 1 y continuará en orden con los bombos 2, 3 y 4. Las principales restricciones buscan garantizar el equilibrio competitivo:

Restricción Confederativa

Ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, a excepción de la UEFA, que contará con un mínimo de uno y un máximo de dos equipos por grupo.

Restricción de Cuadros

Se ha establecido un principio para evitar que las cuatro primeras selecciones de la clasificación mundial se enfrenten antes de las semifinales, asignándolas a cuadros opuestos.

La cobertura en directo del sorteo estará disponible a través de FIFA.com, las redes sociales de la Copa Mundial de la FIFA y las emisoras oficiales y socios de medios de la FIFA.

