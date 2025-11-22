Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín muestra un retorno social de $10.4 por cada peso invertido en prevención de violencia sexual

El quinto Congreso Internacional de Prevención de Violencias «Todos los Protegemos» concluyó en Plaza Mayor, Medellín, dejando cifras contundentes que reafirman el valor de la inversión social.

Liderado por la estrategia Tejiendo Hogares del Despacho de la Primera Dama, el evento evidenció, a través de un estudio de Retorno Social de la Inversión.

Según este, por cada peso que el Distrito invierte en la prevención de violencias sexuales contra menores de edad, la ciudad recupera $10.4 en ahorro de costos de atención terapéutica.

Este impresionante retorno demuestra que proteger a la niñez no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia financiera sostenible y altamente efectiva.

El congreso reunió a 4.500 asistentes, incluyendo familias, docentes, profesionales de la salud, instituciones y ciudadanía comprometida, para compartir y adquirir herramientas fundamentales en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En este espacio, la Primera Dama, Margarita María Gómez, destacó el impacto de la estrategia Tejiendo Hogares, la cual ha logrado formar a cerca de 70.000 personas en Medellín en la identificación, prevención, atención y denuncia de este tipo de violencias.

Estas acciones buscan fortalecer las capacidades protectoras en los entornos vitales de los menores: hogares, escuelas y comunidades.

Durante las dos jornadas, expertos de España, México, Chile y Colombia ofrecieron conferencias magistrales, talleres y paneles enfocados en temas cruciales como la educación emocional, la detección de señales de alerta, rutas de atención, autocuidado parental, disciplina positiva y vínculos seguros.

La Primera Dama enfatizó la importancia de este encuentro: “Fueron 4.500 personas que hoy se van más conscientes y con el compromiso de cuidar y proteger a nuestros niños y jóvenes”, resaltando el aprendizaje sobre cómo visibilizar, no naturalizar y denunciar el abuso, así como identificar los riesgos en entornos digitales.

Un hito importante del evento fue la presentación de los avances de la Declaración Medellín, una alianza estratégica entre instituciones, empresas, academia y ciudadanía.

Esta hoja de ruta conjunta busca consolidar la prevención y mejorar la atención integral a las víctimas, reflejando el entendimiento de la ciudad de que la protección de la niñez es un deber colectivo.

Con aliados locales, nacionales e internacionales, la Declaración reafirma el compromiso de la ciudad con un enfoque de protección que trasciende las acciones gubernamentales.

El éxito y la consolidación de «Todos los Protegemos» lo posicionan como uno de los escenarios más relevantes del país en la promoción de políticas y alianzas en favor de la niñez.

Medellín, al demostrar un retorno social tan significativo y al movilizar a miles de ciudadanos y expertos, revalida su propósito de construir una ciudad donde cada niña y cada niño pueda crecer en un entorno seguro, escuchado y plenamente protegido.

