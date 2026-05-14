Resumen: Envían a prisión al abogado capturado por el caso de Lili Pink y presunto lavado de activos.

Mandaron a la cárcel al abogado Walter Martínez, señalado en escándalo de Lili Pink

Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el abogado Walter Francisco Martínez, señalado por las autoridades de participar presuntamente en el entramado de contrabando y lavado de activos relacionado con la marca Lili Pink.

La decisión judicial se tomó en una diligencia reservada y convierte a Walter en la única persona capturada hasta el momento dentro de este proceso. Sin embargo, debido a complicaciones de salud, el procesado permanecerá inicialmente bajo detención hospitalaria mientras recibe atención médica antes de ser trasladado a un centro penitenciario.

Según la Fiscalía General de la Nación, el abogado habría tenido un papel clave dentro de una estructura compuesta por empresas importadoras, comercializadoras y sociedades fachada que presuntamente fueron utilizadas para ingresar mercancía al país y darle apariencia de legalidad a recursos obtenidos de manera ilícita.

Lea también: El cuerpo de David Alejandro Vélez se encuentra en Medicina Legal

Las investigaciones señalan que Lili Pink estaría vinculada a un esquema que, presuntamente, funcionaba desde 2014 mediante maniobras para ocultar controles aduaneros, fragmentar operaciones comerciales y dificultar el rastreo del dinero.

Walter fue imputado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, cargos que no aceptó ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con el ente acusador, el presunto entramado habría permitido lavar más de $730.000 millones de pesos, además de generar un enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones.

Asimismo, la DIAN realizó decomisos de mercancía avaluada en más de $54.000 millones y detectó un posible contrabando que superaría los $75.000 millones de pesos.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que el abogado ingresó al registro de la SAE para ser elegible como administrador de bienes apenas dos días antes de su captura.

Por su parte, Lili Pink aseguró mediante un comunicado público que actualmente no existe una decisión judicial que confirme los señalamientos hechos por la Fiscalía y negó participación en actividades ilegales.

Más noticias de Colombia