El cuerpo de David Alejandro Vélez se encuentra en Medicina Legal

Resumen: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de David Alejandro Vélez Muñoz, de 30 años de edad. Según el reporte, nació el 14 de marzo de 1996 en Pereira, Risaralda.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente, en Medellín, informó que en sus instalaciones se encuentra el cuerpo de David Alejandro Vélez Muñoz, de 30 años de edad. Según el reporte, nació el 14 de marzo de 1996 en Pereira, Risaralda.

De acuerdo con la entidad, el ingreso del cuerpo a la sede de Medellín se realizó el 13 de mayo de 2026. La información fue difundida con el propósito de ubicar y contactar a sus familiares o personas cercanas.

Las autoridades solicitaron a los familiares acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, en Medellín. También pueden comunicarse a la línea telefónica 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, para recibir orientación y adelantar los trámites correspondientes.