Resumen: Kevin fue enviado a la cárcel por el homicidio de un estilista en la Comuna 13 de Medellín. La investigación revela que habría robado objetos tras el crimen.

Cárcel para sujeto señalado de presuntamente asesinar a su pareja estilista en Medellín

La justicia dio un paso determinante para esclarecer el asesinato de un reconocido estilista y barbero de 55 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado mes de noviembre del 2025 en Medellín.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kevin, de 24 años, señalado de presuntamente cometer el crimen.

La investigación, liderada por la Fiscalía General de la Nación, apunta a que el procesado habría aprovechado un vínculo sentimental con la víctima para atacarlo mortalmente en su propia residencia.

Los hechos que motivaron este proceso ocurrieron en la madrugada del pasado 9 de noviembre, en una vivienda del barrio El Socorro, en la Comuna 13. Según los detalles revelados en las audiencias, el agresor habría utilizado un arma cortopunzante para acabar con la vida del estilista.

La investigación recopiló testimonios y evidencias técnicas que muestran cómo, tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar cargando con varios objetos de valor, entre ellos un televisor, un bafle y un morral, escapando de la escena en un vehículo solicitado a través de una plataforma digital de transporte.

Fue un familiar de la víctima quien, horas más tarde, descubrió la macabra escena y alertó a la Policía. Gracias al despliegue del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el apoyo de patrullas policiales, se logró el rastreo del presunto implicado hasta el barrio Guayabal, donde fue capturado.

Durante el desarrollo de la investigación, las autoridades pudieron reconstruir la ruta de huida del procesado, lo que permitió fortalecer la teoría del caso que vincula el homicidio con un hurto calificado y agravado.

A pesar de las pruebas presentadas por el ente acusador, Kevin no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. No obstante, el juez consideró que el joven representa un peligro para la sociedad y ordenó su traslado inmediato a una cárcel mientras avanza el juicio.

