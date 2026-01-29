Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2
    ¡A toda marcha! Medellín no se detiene y ya sacó 10 volquetas de lodo de las calles

    Medellín avanza en la limpieza de El Poblado tras las lluvias. Vea cómo avanzan las obras.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡A toda marcha! Medellín no se detiene y ya sacó 10 volquetas de lodo de las calles

    Resumen: Medellín avanza en la limpieza de El Poblado tras las lluvias: 141 m³ de lodo retirados y 2.300 m² lavados. Autoridades evalúan daños en box culvert de Monterrey.

    Medellín no descansa en su lucha por sacudirse el barro que dejaron las lluvias torrenciales del pasado miércoles 28 de enero.

    Bajo un sol que empieza a secar los estragos, cerca de 300 personas, apoyadas por maquinaria pesada, trabajan sin tregua en la limpieza de los sectores más críticos de la comuna 14.

    El balance hasta la tarde de este jueves 29 de enero es impresionante: se han retirado 141 metros cúbicos de sedimento, una cantidad equivalente a 10 volquetas cargadas hasta el tope, y se han lavado más de 2.300 metros cuadrados de espacio público que quedaron sepultados bajo el pantano.

    La zona de desastre se concentra en la ladera suroriental, donde quebradas como La Presidenta, La Poblada y La Aguacatala se ensañaron con las vías principales.

    La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, confirmó que los equipos están priorizando la verificación de la infraestructura hidráulica para evitar que un nuevo aguacero repita la historia. Mientras tanto, en sectores como Patio Bonito y los alrededores del Centro Comercial Monterrey, la limpieza de las calles avanza a paso lento pero firme, mientras ingenieros hidráulicos evalúan los daños en los “box culvert” (estructuras de drenaje) que colapsaron por la fuerza del agua.

    ¡A toda marcha! Medellín no se detiene y ya sacó 10 volquetas de lodo de las calles

    Foto de cortesía.

    Por su parte, el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, explicó que las labores no se limitan a barrer el lodo.

    En el sector de Monterrey, las cuadrillas están levantando lo que quedó del pavimento destruido para inspeccionar los canales subterráneos antes de poner la nueva capa asfáltica.

    Esta labor de limpieza profunda es apoyada por vuelos de drones que monitorean desde el aire puntos críticos como la quebrada La Escopetería, buscando taponamientos que puedan generar futuras crecientes súbitas en El Poblado.

    Para los habitantes del sur de la ciudad, la luz al final del túnel llegará en marzo, cuando se entreguen los estudios definitivos de las obras hidráulicas que prometen solucionar este problema de raíz.

    Por ahora, la alcaldía pide paciencia a los conductores, pues la remoción de material y el lavado de vías seguirán activos durante los próximos días.

    ¡A toda marcha! Medellín no se detiene y ya sacó 10 volquetas de lodo de las calles

    Foto de cortesía.

    ¡A toda marcha! Medellín no se detiene y ya sacó 10 volquetas de lodo de las calles

    Foto de cortesía.

