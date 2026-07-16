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Resumen: Más de 60 vehículos participaron en la tradicional caravana de la Virgen del Carmen en Medellín para rendir homenaje a los conductores en su día.

¡Con flores y fe! Más de 60 vehículos recorrieron Medellín en homenaje al Día del Conductor y la Virgen del Carmen

Con una colorida caravana y diferentes actos conmemorativos, Terminales Medellín celebró el Día del Conductor y la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de quienes recorren las carreteras del país.

La jornada reunió a empresas transportadoras, gremios del sector y autoridades para reconocer la labor de quienes movilizan diariamente a miles de viajeros.

En la actividad participaron más de 60 vehículos y cerca de 120 personas entre conductores y ayudantes, quienes decoraron sus automotores con arreglos florales, imágenes de la Virgen del Carmen y mensajes de agradecimiento, manteniendo viva una tradición que cada año se realiza en la ciudad.

La programación inició en la Terminal del Sur con la bendición de los vehículos y el acompañamiento de la Banda de la Policía Nacional.

Posteriormente, la caravana recorrió la avenida Regional hasta llegar a la Terminal del Norte, donde se celebró una eucaristía en honor a los conductores y a la patrona de quienes desempeñan esta labor.

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La actividad fue organizada por Terminales Medellín, en alianza con Terminal del Norte Outlet Comercial, el Centro Comercial Terminal del Sur, la Secretaría de Movilidad, empresas transportadoras y diferentes gremios del sector, con el propósito de exaltar el compromiso y la responsabilidad de los conductores del transporte intermunicipal.

Además del componente religioso, la jornada sirvió para destacar el papel que cumplen estos trabajadores en la movilidad del país.

Cada conductor, señalaron los organizadores, transporta no solo pasajeros, sino también la confianza de cientos de personas que diariamente utilizan el servicio terrestre para llegar a sus destinos.

Con este homenaje, Terminales Medellín reafirmó el reconocimiento a quienes, con dedicación y profesionalismo, contribuyen al funcionamiento del transporte intermunicipal y a la conexión de miles de viajeros en Colombia.

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