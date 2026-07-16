Resumen: Durante las últimas semanas, las redes sociales y los principales programas de farándula del país venían siguiéndole la pista a la pareja

¡Con un besito y una serenata! Así confirmaron su noviazgo Sara Uribe y el cantante Camilo Méndez

Las semanas de rumores, pistas sueltas en redes sociales y especulaciones llegaron a su fin. La reconocida presentadora y modelo paisa, Sara Uribe, y el cantante Camilo Méndez han confirmado oficialmente su relación sentimental de una manera que dejó a todos sus seguidores sin aliento.

Lejos de emitir un simple comunicado de prensa o publicar una fría fotografía, la pareja decidió gritar su amor a los cuatro vientos con una escena llena de romanticismo que rápidamente se robó toda la atención en el mundo del espectáculo.

¿Cómo fue la romántica confirmación del noviazgo?

El esperado anuncio se dio gracias a un gesto que dejó a los presentes y a los internautas sin palabras. El cantante Camilo Méndez decidió sorprender a la empresaria antioqueña con una emotiva y preparada serenata.

El clímax del momento llegó cuando, dejándose llevar por la música y la emoción, ambos se fundieron en un apasionado beso en público. Esta muestra de afecto desmintió de inmediato cualquier duda y confirmó que la química entre los dos va mucho más allá de una simple amistad.

¿Por qué había tanta especulación sobre la pareja?

Durante las últimas semanas, las redes sociales y los principales programas de farándula del país venían siguiéndole la pista a la pareja.

Los rumores comenzaron a tomar fuerza debido a varias coincidencias en eventos públicos, intercambios de mensajes misteriosos o «likes» en Instagram, y algunas filtraciones donde se les veía compartiendo muy de cerca. Sin embargo, tanto Sara como Camilo habían mantenido un total hermetismo frente al tema, esquivando las preguntas de la prensa hasta que decidieron hacer pública su relación a su propio estilo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al beso viral?

Como era de esperarse, el video de la serenata y el beso no tardó en viralizarse en todas las plataformas digitales.

Los fanáticos de la modelo y del artista inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos para la nueva etapa que inician juntos. Muchos elogiaron el detalle del cantante, asegurando que Sara Uribe se veía radiante y muy feliz tras esta inesperada sorpresa romántica.