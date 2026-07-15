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Resumen: La Caravana de conductores recorrerá Medellín este 16 de julio por el Día de la Virgen del Carmen. Conozca las vías por donde pasará y las recomendaciones de movilidad.

¡Ojo con la movilidad! Esta es la caravana que recorrerá Medellín por el Día de la Virgen del Carmen

La caravana de conductores recorrerá varios de los principales corredores viales de Medellín este jueves 16 de julio, en el marco de la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen.

La actividad, organizada por Terminales Medellín, contará con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad para garantizar el desarrollo seguro del recorrido.

La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana en la Terminal del Norte y finalizará en la Terminal del Sur.

Durante el trayecto, la caravana transitará por las avenidas Regional, Ferrocarril y Guayabal, por lo que las autoridades recomendaron a la ciudadanía programar sus desplazamientos con anticipación y estar atentos a posibles afectaciones en la circulación.

Para facilitar el desarrollo del evento, la Secretaría de Movilidad dispondrá de 10 agentes de tránsito que acompañarán exclusivamente el recorrido.

De manera paralela, otros 280 funcionarios estarán distribuidos en diferentes puntos de la ciudad para atender novedades viales, orientar a los conductores y regular el tránsito.

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El subgerente técnico de Terminales Medellín, Ricardo Yepes, destacó que la actividad busca rendir homenaje a los conductores de transporte público que diariamente movilizan a miles de viajeros desde las terminales de la ciudad, invitándolos a vivir esta celebración con tranquilidad y responsabilidad.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, hizo un llamado a los ciudadanos para respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y conducir con precaución durante la jornada.

Además, recomendó consultar previamente el estado de las vías y prever posibles demoras debido al paso de la caravana, con el fin de minimizar el impacto sobre la movilidad y garantizar la seguridad de todos los actores viales.

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