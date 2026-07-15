El choque derivó en un incendio inmediato que envolvió rápidamente a ambos vehículos. Lamentablemente, las llamas y la deformación de la carrocería impidieron que los pasajeros de la furgoneta pudieran salir

Resumen: El choque derivó en un incendio inmediato que envolvió rápidamente a ambos vehículos. Lamentablemente, las llamas y la deformación de la carrocería impidieron que los pasajeros de la furgoneta pudieran salir

Huían de la policía y se pasaron un semáforo en rojo: fatal accidente en Chile dejó siete venezolanos muertos

Minuto30.com .- Un devastador accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada ha conmocionado a la capital chilena. Un choque de gran magnitud, seguido de un voraz incendio, dejó un saldo trágico de al menos siete personas fallecidas tras una imprudente huida a alta velocidad para evadir un control policial en Santiago de Chile.

Las autoridades y los equipos de emergencia continúan trabajando en las investigaciones para esclarecer todos los detalles de este siniestro que consumió dos vehículos por completo en plena vía pública del sur de la ciudad.

¿Cómo se originó la mortal persecución?

Según los reportes preliminares emitidos por los cuerpos de seguridad locales, el fatal incidente ocurrió poco después de las 05:00 a.m.

Minutos antes de la tragedia, los ocupantes de una furgoneta particular se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle. La situación se salió de control cuando los individuos notaron la presencia de una patrulla de Carabineros en la zona. Con el objetivo de evitar ser sometidos a un control de identidad, el conductor de la furgoneta decidió emprender una veloz huida.

¿Qué provocó el fatal choque en el barrio Franklin?

En su desesperado intento por escapar de las autoridades, el chofer de la furgoneta ignoró la señalización de un semáforo en rojo mientras transitaba por el sector del barrio Franklin sur, en Santiago.

Esta grave infracción provocó que colisionara violentamente contra un bus de transporte público que transitaba por la intersección. El fuerte impacto desestabilizó por completo a la furgoneta, provocando que volcara aparatosamente. El vehículo menor quedó completamente atrapado y aplastado entre la parte posterior del bus y la fachada de una sucursal de la farmacia Dr. Simi ubicada en el sector.

¿Quiénes son las víctimas del accidente?

El choque derivó en un incendio inmediato que envolvió rápidamente a ambos vehículos. Lamentablemente, las llamas y la deformación de la carrocería impidieron que los pasajeros de la furgoneta pudieran salir o ser rescatados a tiempo por los bomberos.

Las autoridades en Chile confirmaron que el saldo del accidente es de siete personas fallecidas, todas de nacionalidad venezolana. Se trata de cinco hombres y dos mujeres que viajaban en el interior del vehículo siniestrado.

¿Qué pasó con el conductor del bus?

A pesar de la magnitud de la colisión y el fuego posterior, el conductor del transporte público logró sobrevivir. Fue auxiliado rápidamente por los equipos de emergencia que llegaron al lugar y, afortunadamente, solo sufrió lesiones de carácter leve, encontrándose fuera de peligro.